Polícia desarticula grupo suspeito de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro

Foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, dispositivos eletrônicos, documentos, cartões bancários, comprovantes de transações financeiras, mídias digitais e dinheiro em espécie - (crédito: Foto: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou, nesta quarta-feira (29/7), um grupo investigado por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, por meio da Operação Nexus Pecuniae. A quadrilha causou prejuízo de R$ 94 mil a uma vítima de 60 anos. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, oito deles na Cidade Ocidental, em Goiás, e um no Núcleo Bandeirante.

Os alvos da operação têm entre 22 e 35 anos de idade e irão responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 26 anos de reclusão. Os investigados também deverão pagar multas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As investigações tiveram início após uma ocorrência, em 31 de dezembro de 2025, quando uma vítima de 60 anos teve sua conta bancária invadida. Os criminosos realizaram transferências eletrônicas fraudulentas diversas vezes, acumulando um prejuízo de R$ 94 mil. A PCDF conseguiu reconstruir o caminho percorrido pelo dinheiro subtraído a partir da quebra judicial do sigilo bancário dos investigados e identificou uma estrutura sofisticada de ocultação e dissimulação dos valores obtidos.

Foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, dispositivos eletrônicos, documentos, cartões bancários, comprovantes de transações financeiras, mídias digitais, dinheiro em espécie e outros elementos que serão submetidos a perícia.

A operação recebeu o nome Nexus Pecuniae — expressão em latim que significa Conexão Financeira — pela rede de movimentações bancárias que os integrantes da quadrilha usavam, com diversas transferências entre contas na intenção de ocultar a origem e o destino dos valores obtidos nas fraudes.