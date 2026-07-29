Casal é preso com arma de fogo, drogas e bloqueador de GPS em Sobradinho 2

Foram apreendidos uma pistola 9mm. munições, entorpecentes, um bloqueador de GPS e cinco celulares, além de R$ 520 - (crédito: Seape/Divulgação)

A Polícia Penal do DF prendeu um casal em posse de arma de fogo, drogas, celulares e bloqueador de GPS. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (29/7), em Sobradinho 2.

A mulher, de 30 anos, era monitorada com tornozeleira eletrônica. O homem, de 31, tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e acumulava outras passagens. Durante a abordagem, a polícia encontrou, na cintura do suspeito, uma pistola calibre 9mm municiada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Também foram apreendidos 32 munições, entorpecentes, um bloqueador de GPS, cinco celulares — dois tinham restrição —, além de R$ 520.

A ocorrência contou com o apoio do 13º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal e da Inteligência da Polícia Penal.