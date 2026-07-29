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Casal é preso com arma de fogo, drogas e bloqueador de GPS em Sobradinho 2

A mulher, de 30 anos, era monitorada com tornozeleira eletrônica. O homem, de 31, tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e acumulava outras passagens

Foram apreendidos uma pistola 9mm. munições, entorpecentes, um bloqueador de GPS e cinco celulares, além de R$ 520 - (crédito: Seape/Divulgação)
Foram apreendidos uma pistola 9mm. munições, entorpecentes, um bloqueador de GPS e cinco celulares, além de R$ 520 - (crédito: Seape/Divulgação)

A Polícia Penal do DF prendeu um casal em posse de arma de fogo, drogas, celulares e bloqueador de GPS. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (29/7), em Sobradinho 2. 

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A mulher, de 30 anos, era monitorada com tornozeleira eletrônica. O homem, de 31, tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e acumulava outras passagens. Durante a abordagem, a polícia encontrou, na cintura do suspeito, uma pistola calibre 9mm municiada.

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Também foram apreendidos 32 munições, entorpecentes, um bloqueador de GPS, cinco celulares — dois tinham restrição —, além de R$ 520. 

A ocorrência contou com o apoio do 13º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal e da Inteligência da Polícia Penal.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 29/07/2026 16:35
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