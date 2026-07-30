Agências do trabalhador têm 821 vagas abertas nesta quinta (30/7)

O cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal oferecem 821 oportunidades de emprego nesta quinta-feira (30/7). As vagas estão distribuídas entre diferentes regiões administrativas e são destinadas a profissionais com diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, incluindo pessoas em busca do primeiro emprego.

Entre as oportunidades, o maior salário é de R$ 5 mil para o cargo de chef de cozinha. São cinco vagas disponíveis na Asa Sul, com remuneração de R$ 5 mil, além dos benefícios oferecidos pelas empresas.

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O destaque é para a quantidade de vagas para operador de caixa. Ao todo, são 141 oportunidades para a função, com salários de até R$ 1,7 mil, além dos benefícios.

Para concorrer às vagas, os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer presencialmente a uma das 16 Agências do Trabalhador. O atendimento ocorre das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das oportunidades disponíveis no dia seja de interesse do candidato, o cadastro pode ser utilizado em processos seletivos futuros. O sistema cruza os dados dos trabalhadores cadastrados com os perfis procurados pelas empresas.

Empregadores e empreendedores que tenham interesse em ofertar vagas ou utilizar as estruturas das Agências do Trabalhador para realizar entrevistas também podem fazer o cadastro presencialmente nas unidades ou por e-mail. Outra opção é utilizar o Canal do Empregador.