Motociclista morre após bater em caminhão no Núcleo Bandeirante

Um motociclista morreu após bater em um caminhão, nesta quarta-feira (29/7), no Núcleo Bandeirante. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o condutor da motocicleta (Honda/CG 160 Fan vermelha), um homem de 36 anos, estava sem vida devido à gravidade dos ferimentos.
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Ainda não há informações sobre as causas ou a dinâmica da colisão. A perícia foi acionada, e o CBMDF solicitou o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para dar prosseguimento aos procedimentos legais e ao controle do trânsito na região.
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postado em 29/07/2026 18:59