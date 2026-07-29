Disfarçada de motogirl, mulher entregava drogas em quadras da Asa Norte

Disfarçada de motociclista de entrega de alimentos, uma traficante foi presa por vender drogas na modalidade “delivery” em diversas quadras da Asa Norte. Horas antes, a 2ª Delegacia de Polícia prendeu um homem com o mesmo modus operandi.

As prisões ocorreram entre a noite dessa terça-feira (28/7) e esta quarta-feira (29/7). À noite, o homem foi detido no Varjão. Segundo a PCDF, ele fornecia entorpecentes para residentes da Asa Norte.

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A segunda suspeita, uma mulher, acabou presa nesta tarde na 715 Norte. Com uma moto, ela acoplava um “baú de entrega” na garupa e mascarava a atividade ilícita. Com ela, os policiais encontraram porções de maconha embaladas e identificadas com numeração sequencial e a indicação da quadra de destino, evidenciando a organização da atividade criminosa.

Nas duas ações, a PCDF apreendeu cerca de meio quilo de maconha. Os dois presos foram conduzidos à delegacia, autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permanecem à disposição da Justiça.