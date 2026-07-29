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Tráfico de drogas

Disfarçada de motogirl, mulher entregava drogas em quadras da Asa Norte

Traficante usava uma caixa térmica na garupa da moto para mascarar a atividade ilícita

Delegacia Asa Norte - (crédito: PCDF/Divulgação)
Delegacia Asa Norte - (crédito: PCDF/Divulgação)

Disfarçada de motociclista de entrega de alimentos, uma traficante foi presa por vender drogas na modalidade “delivery” em diversas quadras da Asa Norte. Horas antes, a 2ª Delegacia de Polícia prendeu um homem com o mesmo modus operandi.

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As prisões ocorreram entre a noite dessa terça-feira (28/7) e esta quarta-feira (29/7). À noite, o homem foi detido no Varjão. Segundo a PCDF, ele fornecia entorpecentes para residentes da Asa Norte.

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A segunda suspeita, uma mulher, acabou presa nesta tarde na 715 Norte. Com uma moto, ela acoplava um “baú de entrega” na garupa e mascarava a atividade ilícita. Com ela, os policiais encontraram porções de maconha embaladas e identificadas com numeração sequencial e a indicação da quadra de destino, evidenciando a organização da atividade criminosa.

Nas duas ações, a PCDF apreendeu cerca de meio quilo de maconha. Os dois presos foram conduzidos à delegacia, autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permanecem à disposição da Justiça.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 29/07/2026 21:22
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