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CRIME

Depósito de armas é descoberto pela PMDF na Cidade Ocidental

Segundo os detalhes da ocorrência, a casa onde armazenava as armas funcionava como depósito criminoso e não tinha moradores

oliciais militares da Rotam realizaram a ocorrência - (crédito: PMDF/Divulgação)
oliciais militares da Rotam realizaram a ocorrência - (crédito: PMDF/Divulgação)

Policiais militares da Rotam no Distrito Federal encontraram uma casa usada como arsenal na região da Cidade Ocidental (GO), no Entorno do DF.

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A operação ocorreu no fim da tarde dessa quinta-feira (30/7). Segundo os detalhes da ocorrência, a casa onde armazenava as armas funcionava como depósito criminoso e não tinha moradores.

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Quatro armas foram apreendidas. Entre elas, dois revólveres calibre .38 e duas pistolas calibre 9mm. A casa armazenava ainda seis carregadores e 136 munições de calibres distintos. Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 31/07/2026 07:54 / atualizado em 31/07/2026 07:55
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