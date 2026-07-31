Depósito de armas é descoberto pela PMDF na Cidade Ocidental

Policiais militares da Rotam no Distrito Federal encontraram uma casa usada como arsenal na região da Cidade Ocidental (GO), no Entorno do DF.

A operação ocorreu no fim da tarde dessa quinta-feira (30/7). Segundo os detalhes da ocorrência, a casa onde armazenava as armas funcionava como depósito criminoso e não tinha moradores.

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Quatro armas foram apreendidas. Entre elas, dois revólveres calibre .38 e duas pistolas calibre 9mm. A casa armazenava ainda seis carregadores e 136 munições de calibres distintos. Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo.