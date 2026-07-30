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Mulher furta R$ 3,2 mil de drogaria da Asa Norte; veja vídeo

Emmanuella Alves Cordeiro é procurada pela Polícia Civil. A suspeita cumpria pena em regime domiciliar por furtos anteriores

Polícia Civil divulgou a foto da suspeita - (crédito: PCDF/Divulgação)
Polícia Civil divulgou a foto da suspeita - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma mulher identificada como Emmanuella Alves Cordeiro é procurada pela Polícia Civil por furtar R$ 3,2 mil em produtos de higiene em uma farmácia da Asa Norte. A corporação divulgou a foto da suspeita e o vídeo das câmeras de segurança que flagraram a ação.

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As imagens mostram Emmanuella junto a outra mulher em um dos corredores do estabelecimento. Emmanuella segura uma cesta vermelha com alguns itens. Em segundos, ela coloca as mercadorias, como desodorantes e cargas para aparelhos de barbear, na bolsa da comparsa e na própria roupa. O caso ocorreu na noite de 17 de julho.

O prejuízo estimado pela loja foi de R$ 3,2 mil. A 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) representou pela prisão preventiva de Emmanuella, que foi deferida pela Justiça.

Reincidência

Nos últimos três anos, Emmanuella foi detida três vezes por furto e roubo. Cumpria pena em regime domiciliar e, segundo a polícia, violou a tornozeleira eletrônica momentos antes de furtar a drogaria no último dia 17.

A polícia trabalha para identificar a comparsa. Denúncias sobre o paradeiro de Emmanuella podem ser feitas pelo 197.

 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 30/07/2026 20:03 / atualizado em 30/07/2026 20:16
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