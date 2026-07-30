Adolescente morre afogado no Poção do Paranoá

Um adolescente morreu afogado no Lago Paranoá nesta quinta-feira (30/7). O caso ocorreu em um local conhecido como Poção do Paranoá, região perto da Barragem da Cidade do Paranoá. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 14h e informou que a vítima tinha aproximadamente 15 anos.
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Foram empregadas viaturas terrestres e um helicóptero para o resgate. Uma pessoa informou à equipe da CBMDF a região onde a vítima havia mergulhado e não havia retornado. Mergulhadores conseguiram retirar o adolescente da água e levar até a margem, onde passaram a seguir o protocolo para vítimas de afogamento.
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Após 40 minutos, foi confirmado o óbito. As polícias Civil e Militar do Distrito Federal (PMDF) também foram acionadas. Segundo a PCDF, o adolescente tinha 13 anos.
Neste ano, de acordo com o CBMDF, foram atendidas 33 ocorrências de afogamento no Lago Paranoá.
*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates
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