Adolescente morre afogado no Poção do Paranoá

O Corpo de Bombeiros do DF atendeu a ocorrência às 14h - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um adolescente morreu afogado no Lago Paranoá nesta quinta-feira (30/7). O caso ocorreu em um local conhecido como Poção do Paranoá, região perto da Barragem da Cidade do Paranoá. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 14h e informou que a vítima tinha aproximadamente 15 anos.

Foram empregadas viaturas terrestres e um helicóptero para o resgate. Uma pessoa informou à equipe da CBMDF a região onde a vítima havia mergulhado e não havia retornado. Mergulhadores conseguiram retirar o adolescente da água e levar até a margem, onde passaram a seguir o protocolo para vítimas de afogamento.

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Após 40 minutos, foi confirmado o óbito. As polícias Civil e Militar do Distrito Federal (PMDF) também foram acionadas. Segundo a PCDF, o adolescente tinha 13 anos.

Neste ano, de acordo com o CBMDF, foram atendidas 33 ocorrências de afogamento no Lago Paranoá.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates