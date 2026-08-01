"O MDB continua crescendo no DF", afirma Celina Leão em evento partidário

Sem a presença do ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) a convenção do Movimento Democrático Brasileiro do Distrito Federal (MDB-DF), realizada neste sábado (1/8), confirmou apoio a Celina Leão (PP) ao governo do Distrito Federal nas eleições deste ano. Na abertura do evento, a governadora comentou sobre o período eleitoral do DF e destacou sua parceria com o MDB.

Celina destacou a gestão do ex-governador Ibaneis Rocha. “Querendo ou não, eu preciso começar essa convenção agradecendo a esse partido. Foi esse partido que governou essa cidade por oito anos, que pegou essa cidade um caos, com as delegacias fechadas, com ponte caindo e com tudo realmente abandonado. Não podemos chegar aqui sem reconhecer o trabalho que foi feito pelo governador Ibaneis durante esses oito anos”, afirmou.

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Celina também comentou sobre o crescimento do partido no DF. “O MDB continuará forte no Distrito Federal. Ele ocupa cinco cadeiras na Câmara Distrital e a chance é de crescer, não de diminuir, conseguindo seis cadeiras na Câmara”, disse.

Com caminhos traçados juntos, a governadora detalhou seus planos de colaboração com o MDB. “Meu compromisso junto com o MDB agora é melhorar a saúde pública do DF, mas é continuar o investimento em infraestrutura nos lugares mais carentes do DF”, pontuou.