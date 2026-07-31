"Super El Niño" acende alerta para incêndios florestais no DF

Rafael Santana, secretário do Meio Ambiente do DF, é o entrevistado do CB.Agro - (crédito: CB.PODER)

O secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, Rafael Santana, afirmou que o efeito do “Super el Ninõ” que mais preocupa as autoridades do DF são os incêndios florestais. Nesta sexta-feira (31/7), em entrevista ao CB.Agro — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — Santana detalhou ações da pasta para prevenir essas ocorrências. Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Roberto Fonseca, o secretário disse que está sendo feito um trabalho em parceria com os bombeiros e órgãos ambientais para fazer com que o “combate ao fogo seja mais efetivo e antecipado”.

Neste ano, a preocupação maior se deve ao alerta para a ocorrência de um “Super El Niño”, fenômeno natural causado pelo aumento na temperatura das águas superficiais no Oceano Pacífico Equatorial. Ele é responsável por alterar padrões de chuvas e de temperatura em diferentes regiões do planeta. No DF, seu ápice deve acontecer de setembro a novembro, provocando aumento de temperaturas e agravando a seca.

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Segundo Santana, um dos mecanismos que contribuem para o combate aos incêndios são as câmeras do projeto Sem Fogo-DF instaladas na Torre de TV Digital de Brasília e no Shopping JK. Os equipamentos ajudam a localizar previamente e apagar queimadas. “Elas mapeiam o território ambiental do DF para verificar focos de incêndio e para ver mudanças de temperatura”, explicou o secretário.

Santana também destacou o papel de blitzes educativas para evitar queimadas. Parte do Plano de Prevenção de Combate a Incêndios Florestais (PPCIF), a iniciativa vai a escolas para educar os alunos sobre prevenção a incêndios. A equipe do projeto e as crianças, com apoio do Detran, vão às ruas para abordar veículos e informar condutores e passageiros sobre o tema. Ao todo, já foram feitas sete blitzes em todo o DF. “Estamos educando o presente e o futuro”, destacou o secretário.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso