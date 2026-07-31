InícioCidades DF
CB.Agro

"Super El Niño" acende alerta para incêndios florestais no DF

Em entrevista ao CB.Agro, o secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, Rafael Santana, detalhou ações da pasta para evitar queimadas

Rafael Santana, secretário do Meio Ambiente do DF, é o entrevistado do CB.Agro - (crédito: CB.PODER)
Rafael Santana, secretário do Meio Ambiente do DF, é o entrevistado do CB.Agro - (crédito: CB.PODER)

O secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, Rafael Santana, afirmou que o efeito do “Super el Ninõ” que mais preocupa as autoridades do DF são os incêndios florestais. Nesta sexta-feira (31/7), em entrevista ao CB.Agro — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília  — Santana detalhou ações da pasta para prevenir essas ocorrências. Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Roberto Fonseca, o secretário disse que está sendo feito um trabalho em parceria com os bombeiros e órgãos ambientais para fazer com que o “combate ao fogo seja mais efetivo e antecipado”.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Neste ano, a preocupação maior se deve ao alerta para a ocorrência de um “Super El Niño”, fenômeno natural causado pelo aumento na temperatura das águas superficiais no Oceano Pacífico Equatorial. Ele é responsável por alterar padrões de chuvas e de temperatura em diferentes regiões do planeta. No DF, seu ápice deve acontecer de setembro a novembro, provocando aumento de temperaturas e agravando a seca. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo Santana, um dos mecanismos que contribuem para o combate aos incêndios são as câmeras do projeto Sem Fogo-DF instaladas na Torre de TV Digital de Brasília e no Shopping JK. Os equipamentos ajudam a localizar previamente e apagar queimadas. “Elas mapeiam o território ambiental do DF para verificar focos de incêndio e para ver mudanças de temperatura”, explicou o secretário. 

Santana também destacou o papel de blitzes educativas para evitar queimadas. Parte do Plano de Prevenção de Combate a Incêndios Florestais (PPCIF), a iniciativa vai a escolas para educar os alunos sobre prevenção a incêndios. A equipe do projeto e as crianças, com apoio do Detran, vão às ruas para abordar veículos e informar condutores e passageiros sobre o tema. Ao todo, já foram feitas sete blitzes em todo o DF. “Estamos educando o presente e o futuro”, destacou o secretário.  

Assista à íntegra do programa: 

*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Manuela Sá**

Estagiária

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiária da Editoria Cidades DF do Correio Braziliense

    Por Manuela Sá**
    postado em 31/07/2026 19:07 / atualizado em 31/07/2026 19:07
    SIGA
    x