Após 14 anos, estuprador de Fernanda Letícia, morta por feminicídio em 2023, é preso

Homem estava foragido e foi preso nessa segunda-feira (3) - (crédito: Divulgação/PCDF)

Após sete anos foragido, um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ele foi condenado a 14 anos de prisão por estuprar Fernanda Letícia da Silva, em 2010. A vítima morreu anos depois, em 2023, ao ser estrangulada pelo então namorado, Maxwel Lucas Rômulo , autor do feminicídio.

A operação que prendeu o autor do estupro contra Fernanda foi executada pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) nessa segunda-feira (3/8) e contou com o apoio da Delegacia da Polícia Federal de Parnaíba (PI).

Em 2010, Fernanda tinha 14 anos. Segundo a investigação, ela saiu da escola junto às amigas e desapareceu. Foi encontrada quatro dias depois no Recanto das Emas. Na ocasião, ela foi violentada pelo autor em uma festa. Pelo crime, o agressor recebeu 14 anos e 11 meses de prisão em regime fechado . Permaneceu foragido por sete anos e foi preso nessa segunda-feira.

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Feminicídio

No primeiro dia do ano de 2023, Letícia entrou para as estatísticas de vítimas de feminicídio. Aos 27 anos, foi encontrada morta na casa do então namorado, Maxwel Lucas.

De acordo com a Polícia Civil, por volta das 21h de domingo, Fernanda Letícia foi à casa do companheiro e o convidou para comemorar a virada do ano. Ele recusou e pediu para eles ficarem em casa. Houve uma discussão e luta corporal

Fernanda foi estrangulada e encontrada sem vida na casa do suspeito. Ele foi preso na época.