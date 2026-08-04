PCDF mira grupo suspeito de aplicar golpe de R$ 1 milhão contra idosa

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta terça-feira (4/8), uma operação contra grupo suspeito de aplicar um golpe que causou prejuízo de R$ 1,099 milhão a uma idosa da Asa Norte. A ação cumpriu cinco mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão no Distrito Federal, Paraná, Mato Grosso e Rio de Janeiro.
Segundo a investigação da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), a vítima foi enganada por criminosos que se passaram, inicialmente, por funcionários da concessionária de energia elétrica e prometeram um suposto ressarcimento financeiro. Em seguida, outros integrantes do grupo disseram ser servidores do Banco Central e policiais federais e afirmaram que a conta bancária da idosa estaria sendo usada por criminosos.
Convencida de que precisava proteger o patrimônio, a vítima fez sucessivas transferências para contas indicadas pelos golpistas, compartilhou a tela do celular, alterou senhas e autorizou novos dispositivos nos aplicativos bancários.
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A polícia afirma que a organização atuava com divisão de tarefas, uso coordenado de diferentes linhas telefônicas e contas bancárias destinadas a pulverizar os valores obtidos nas fraudes. As investigações também apontam o uso de empresas de fachada para ocultar a origem do dinheiro.
A análise técnica identificou que diferentes números utilizados no golpe estavam vinculados aos mesmos celulares e que chaves Pix empregadas nas transferências tinham ligação com contas de alguns dos investigados.
De acordo com a PCDF, o mesmo método foi empregado em outros casos registrados no Distrito Federal, o que reforça a suspeita de atuação contínua da organização.
Seis pessoas foram identificadas como suspeitas de integrar o grupo. Elas vivem no Distrito Federal, Paraná, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Um dos investigados já estava preso e, segundo a polícia, continuava participando das fraudes.
Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca na Penitenciária Milton Dias Moreira, em Japeri (RJ). A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 1,099 milhão em contas atribuídas a pessoas suspeitas de ocultar os recursos obtidos com o golpe.
Os investigados são suspeitos dos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação continua para identificar outros envolvidos e possíveis vítimas.
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Por Darcianne Diogo
postado em 04/08/2026 09:21