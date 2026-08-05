Morre o auditor fiscal Joaquim Honorato Pinheiro, aos 90 anos

O velório acontece no Campo da Esperança na Asa Sul - (crédito: Imagem cedido ao Correio)

Morreu, nesta quarta-feira (5/8), aos 90 anos, o auditor fiscal aposentado Joaquim Honorato Pinheiro. O velório e sepultamento serão realizados nesta tarde, na capela 3 do cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. A causa da morte não foi divulgada.

Com atuação profissional em Goiás, ele era auditor fiscal e filiado à Associação do Fisco de Goiás (AFFEGO). A entidade publicou uma nota de pesar. “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do auditor fiscal aposentado e associado da AFFEGO, Joaquim Honorato Pinheiro, ocorrido nesta quarta-feira (05/08). A Affego se solidariza com a família e amigos”.

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A cerimônia de despedida teve início às 14h30, com o sepultamento previsto para às 17h.