Prevenção de quedas em idosos: Sesc-DF promove evento gratuito

Participantes da campanha do Sesc-DF engajam-se em atividades para prevenir quedas e promover envelhecimento ativo - (crédito: Divulgação/Sesc)

O Sesc-DF promove, na próxima sexta-feira (7/8), a Campanha de Prevenção de Quedas em Pessoas Idosas. O encontro gratuito será realizado das 9h às 11h30, no Sesc Taguatinga Sul, com o objetivo de sensibilizar e orientar para um envelhecimento saudável. A expectativa é reunir cerca de 340 pessoas.

Com o tema "Cuidar hoje é garantir mais autonomia amanhã", a iniciativa reforça que grande parte das quedas pode ser evitada com medidas simples. Entre elas estão a prática regular de exercícios físicos, a adaptação de ambientes domésticos e a adoção de hábitos saudáveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais

Durante o evento, os participantes terão acesso a atividades educativas e orientações práticas. A programação inclui a identificação de riscos dentro de casa, estratégias de prevenção, fortalecimento do equilíbrio e informações sobre cuidados necessários após uma queda.

A programação contará com apresentação de dança sênior, bate-papo socioeducativo e o lançamento de um material informativo. Haverá também uma atividade lúdica, com um bingo temático para fixação do conteúdo, e um momento de confraternização.

Dados reforçam a importância da prevenção

Uma queda pode mudar completamente a rotina de uma pessoa idosa. Dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) mostram que um em cada três idosos com mais de 65 anos sofre pelo menos uma queda por ano. Entre aqueles com mais de 80 anos, o percentual chega a 40%.

No Brasil, as quedas são a segunda maior causa de morte por acidentes entre essa população. O Sistema Único de Saúde (SUS) registra anualmente mais de 300 mil atendimentos e cerca de 60 mil internações de pessoas com 60 anos ou mais em decorrência de acidentes do tipo.

Entre janeiro e maio de 2026, o INTO registrou 258 pacientes transferidos de outras unidades de saúde vítimas de quedas, um aumento superior a 48% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desse total, aproximadamente 72% tinham 60 anos ou mais.

Especialistas alertam que fatores como perda de massa muscular, doenças crônicas e alterações na visão aumentam o risco. Ambientes com pisos escorregadios, pouca iluminação e obstáculos também contribuem. A prevenção é considerada uma das estratégias mais eficazes para preservar a independência e reduzir internações.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.