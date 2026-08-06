Cenário está aberto para a Câmara dos Deputados, aponta pesquisa

Tendência é de que eleitores se decidam às vésperas de 4 de outubro - (crédito: Divulgação)

Diferentemente da pesquisa para o Senado, o levantamento sobre a disputa por vagas na Câmara dos Deputados foi realizado de forma espontânea, sem a apresentação de nomes aos entrevistados. Entre os mais citados, quatro nomes não concorrem atualmente a uma cadeira na Câmara Federal: Chico Vigilante (PT) e Jaqueline Silva (MDB), ambos com 1,4% das menções; e o deputado Ricardo Vale (PT) e ex-senador José Antonio Reguffe (Solidariedade), ambos com 0,4%.

Considerando apenas os nomes que estão na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, o deputado federal e candidato à reeleição Rafael Prudente (MDB) aparece entre os mais lembrados, com 1,8% das citações. Ao Correio, ele disse estar feliz com o resultado.

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"É um reconhecimento de que o trabalho que estamos fazendo, sempre perto das pessoas e das comunidades, está sendo percebido pela população", destacou. Segundo o deputado, o resultado é motivo de mais motivação para "continuar trabalhando, com humildade e muito pé no chão". "A pesquisa mostra que estamos no caminho certo, mas sabemos que o mais importante é seguir fazendo a nossa parte para conquistar a confiança dos eleitores no momento da eleição", afirmou.

Júlio César (Republicanos-DF) apareceu logo atrás, em segundo lugar, com 1,6% das intenções de voto, em empate técnico com Prudente. Segundo ele, o desempenho na pesquisa reflete o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do mandato. Ainda assim, destacou que o elevado percentual de eleitores indecisos, de 67,2%, demonstra que a disputa permanece em aberto. "Isso mostra que não existe clima de conforto ou de 'já ganhou'. Pelo contrário, a maior missão agora é continuar mostrando o nosso trabalho, ouvindo as pessoas e conquistando a confiança de quem ainda está avaliando seu voto", afirmou. "O nosso foco continuará sendo o mesmo: trabalhar, prestar contas e mostrar resultados. Tenho convicção de que o reconhecimento é consequência do trabalho", acrescentou.

Ao comentar o empate técnico com Rafael Prudente, o deputado afirmou encarar o cenário com respeito. "Tanto eu quanto o deputado Rafael Prudente temos uma atuação conhecida pela população do Distrito Federal, com presença na Câmara dos Deputados, apresentação de projetos e trabalho constante nas cidades ao longo de todo o mandato, e não apenas em período eleitoral", disse.

De última hora

Na primeira pesquisa realizada pelo Correio, em 17 de junho, 54,5% dos entrevistados não sabiam em quem votar para deputado federal. Na mais recente, a porcentagem subiu para 67,2%.

O cientista político e sócio da Hold Assessoria Legislativa, André César, explicou que a tendência é de que as pessoas escolham os candidatos a deputado federal e distrital mais perto do dia do pleito. "O cidadão, no geral, tende a focar inicialmente nos candidatos a presidente, governador e senador. Neste momento, as pessoas ainda estão com a cabeça em outras preocupações, do dia a dia. Os candidatos às Casas Legislativas tendem a ser escolhidos apenas a partir de quando começa a propaganda eleitoral gratuita. Muita gente deixa para escolher somente na semana da eleição. Tanto que os mais citados são os deputados que já têm mandato", comentou o especialista.

A pesquisa foi a campo entre 30 de julho e 1º de agosto, e tem margem de erro da pesquisa de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram consultados 1.109 moradores de 31 regiões administrativas do Distrito Federal. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-04077/2026.