Correio/Opinião: Prudente e Júlio César à frente para deputado federal

A pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política mediu uma tendência dos votos proporcionais, com base na consulta espontânea dos entrevistados, entre 30 de julho e 1º de agosto, quando os pesquisadores foram a campo em 31 regiões administrativas do Distrito Federal. O resultado desse levantamento aponta os preferidos no eleitorado, ou os nomes que estão na frente em termos de votos consolidados.

O MDB, partido do deputado Rafael Prudente (MDB-DF), chegou a discutir com outras legendas a possibilidade de lançá-lo como candidato a governador ou a senador. Mas o MDB acabou aprovando, em convenção, a manutenção da aliança com o PP de Celina Leão. Na disputa à reeleição, Prudente aparece em primeiro lugar, com 1,8% das intenções de votos.

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Na busca por um terceiro mandato, Júlio César Ribeiro (Republicanos-DF) também aparece em boas condições de competição. Ele é o segundo mais citado na consulta espontânea e soma 1,6%. Na sequência, aparece o deputado distrital Chico Vigilante (PT), com 1,4%, indicando que o líder do PT na Câmara Legislativa, seria um concorrente forte caso decidisse retornar à Câmara Federal, onde exerceu mandato entre 1991 e 1999. Mas Vigilante é candidato para a sexta legislatura como deputado distrital.

O deputado federal Fred Linhares (Republicanos-DF) também chegou a cogitar uma candidatura ao Senado, mas seu partido fechou apoio à reeleição de Celina Leão, inclusive com a indicação do vice na chapa, o ex-chefe da Casa Civil do DF Gustavo Rocha. Na busca pelo segundo mandato, Linhares aparece com 1,3% das intenções de votos na consulta espontânea.

Deputado distrital mais votado da história da Câmara Legislativa em 2022, Fábio Félix (PSol) tenta agora repetir a dose como candidato a federal. Na pesquisa Correio/Opinião, ele foi citado por 1,2% dos entrevistados.

Deputados Federal e Distrital (foto: Valdo Virgo)

O deputado Rodrigo Rollemberg (PSB) tenta agora um novo mandato de federal, depois de ter sido distrital, deputado federal, senador e governador do DF. Aparece com 0,6%. O deputado Ricardo Vale (PT), vice-presidente da Câmara Legislativa, foi apontado como preferido para federal por 0,4%. Mas, como Vigilante, ele está no páreo para permanecer mais quatro anos como distrital.

O ex-senador José Antonio Reguffe (Solidariedade) foi distrital, federal e senador. Mas está fora da política desde as eleições de 2022, quando optou por concluir o mandato no Senado e não concorreu. Na consulta espontânea, ele está também entre os mais citados, com 0,4%. O deputado federal Reginaldo Veras (PV), que busca a reeleição, também aparece com 0,4%.

O cenário para as eleições a federal está aberto. Entre os entrevistados, 67,2% disseram que não sabem em quem pretendem votar.