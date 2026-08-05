Morre Frederico Pohl, um dos pioneiros da medicina na capital federal

Na tarde desta quarta-feira (5/8), o cirurgião geral Frederico Filgueiras Pohl, conhecido como Fred, morreu aos 83 anos. A causa da morte não foi divulgada. Em nota divulgada à imprensa, a família de Pohl lamentou sua morte. “Com o coração apertado, mas cheio de gratidão por cada momento compartilhado, a família convida para a despedida”.

Ainda em nota, a família ressalta o bom exemplo de médico e pai que Pohl foi: “Um homem exemplar, um médico dedicado que impactou tantas vidas, deixou um legado na literatura médica, foi um marido honroso, um pai inesquecível. Em sua memória e o coração repleto de saudades, celebraremos seu legado e sua história”.

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Em uma publicação no Instagram, a Associação Médica de Brasília (AMBR-DF) lamentou a partida do membro, associado à entidade desde 1973: “Ao longo de sua trajetória, Dr. Frederico contribuiu para a medicina e construiu uma história marcada pela dedicação, respeito e compromisso com a profissão. Neste momento de dor, a AMBr manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos, colegas e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”. Em homenagem ao médico, a AMBR-DF declarou luto oficial de três dias.

Em uma publicação na mesma rede social, Henrique Pohl, filho do médico, fez uma publicação lamentando o falecimento do pai: “Pai, em você, tenho tudo! Lembrança de uma vida toda! Orgulho que alegra, modelo de seriedade, exemplo como ensinamento, inspiração que move, seu filho, seu fã! Amor infinito! Descanse em paz”.

A despedida de Frederico Pohl será realizada nesta quinta-feira (6/8), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, na Capela 1. A cerimônia tem início às 14h e tem previsão de encerramento às 16h.