Kiko Caputo oficializa delegado Rafael Sampaio como vice ao GDF

Kiko Caputo e Rafael Sampaio devem registrar a candidatura até o dia 15 de agosto - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), Kiko Caputo, oficializou o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Rafael Sampaio como candidato a vice-governador na chapa. Ambos são filiados ao partido Novo. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (5/8), prazo final para a definição das candidaturas.

Nas redes sociais, Caputo celebrou a aliança. "É uma honra caminhar ao seu lado, meu irmão. Vamos Vamos juntos resgatar o Distrito Federal", afirmou.

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Sampaio é delegado há mais de duas décadas e já teve experiências como chefe de gabinete e secretário-executivo da Secretaria de Governo da Presidência da República, além de atuar como assessor de relações institucionais da PCDF e delegado-chefe da 38ª Delegacia de Polícia, em Vicente Pires.

Em 2022, candidatou-se a deputado federal pelo PL, mas não foi eleito, em razão do número limitado de cadeiras do Distrito Federal na Câmara dos Deputados.

Pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política

Na segunda rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, divulgada nesta quarta-feira, Kiko Caputo (Novo), aparece em penúltimo lugar com 0,8% das intenções de voto. Ele acredita em um cenário diferente após o início oficial da campanha eleitoral, em 16 de agosto. Na primeira rodada do levantamento, o candidato apareceu em último lugar, com 0,5%.

Segundo Caputo, a campanha será uma oportunidade para apresentar suas propostas ao eleitorado. "A campanha ainda vai começar e a população do Distrito Federal vai ter a oportunidade de me conhecer melhor por meio do mais completo e abrangente plano de governo que um candidato ao GDF já apresentou", afirmou. "É um plano para cuidar das pessoas, e não dos interesses da velha política", acrescentou.

A margem de erro da pesquisa, que foi a campo entre 30 de julho e 1º de agosto, é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram consultados 1.109 moradores de 31 regiões administrativas do Distrito Federal. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-04077/2026.