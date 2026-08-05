Pesquisa Correio/Opinião: Celina avança e se descola de Arruda na disputa pelo GDF

Candidata à reeleição — já aprovada pela convenção regional da federação União Progressista — é a preferida para governar o Palácio do Buriti por 32,4% dos eleitores do Distrito Federal - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A exatos dois meses para as eleições, a governadora Celina Leão (PP) lidera a corrida ao Palácio do Buriti. Na segunda rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, a candidata à reeleição — já aprovada pela convenção regional da federação União Progressista — é a preferida para governar o Palácio do Buriti por 32,4% dos eleitores do Distrito Federal. Ou seja, um a cada três eleitores pretende votar em Celina.

O segundo colocado é o ex-governador José Roberto Arruda (PSD), que aparece com 24% das intenções de votos. Em relação à primeira rodada, Celina avançou e deixou para trás o empate técnico com Arruda. Em 17 de junho, a governadora tinha 27,8% e Arruda, 23,5%. A margem de erro da pesquisa, que foi a campo entre 30 de julho e 1º de setembro, é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos. "Não tem mais empate técnico para o governo. A Celina distanciou e extrapolou a margem de erro", afirma Alexandre Garcia, CEO e responsável técnico pela Opinião Inteligência Política.

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Esses dados são da pesquisa estimulada, quando um cartão circular é apresentado ao entrevistado, de forma que não haja vantagem visual para nenhum dos candidatos. Foram consultados 1.109 moradores de 31 regiões administrativas do Distrito Federal. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-04077/2026.

Leandro Grass (PT), que lidera a federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, com apoio do PSol e Rede Sustentabilidade, aparece com 9,8%. Em meio a uma negociação até a última hora para uma aliança do campo progressista com Grass, o ex-presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) Ricardo Cappelli (PSB) tem 4,3%.

Em seguida, a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB), que terá uma aliança com a federação Solidariedade-PRD, conta com 3,5% das intenções de votos. A professora Samara Mineiro (UP) tem 0,9%, empatada com Kiko Caputo (Novo), ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), que soma 0,8%. Robson Raimundo, do PSTU, tem 0,5%.

Na pesquisa, 12,2% disseram que não pretendem votar em nenhum dos candidatos apresentados e 11,5% não souberam avaliar.

Governador (foto: Valdo Virgo)

Espontânea

Na consulta espontânea, quando o entrevistado apresenta um candidato ou candidata de sua preferência, sem que lhe seja apresentado nenhum nome, Celina Leão também lidera. Ela aparece com 17,2% das intenções de votos. Arruda é o segundo mais citado, com 8,9%. Leandro Grass está na terceira posição, com 4,1%.

Em seguida, surgem Ricardo Cappelli, com 1,2%; Paula Belmonte, com 0,8%; e Kiko Caputo e Samara Mineiro, com 0,1%, Outros citados somam 2,8%. Entre os entrevistados, 15,8% não querem votar em ninguém e 49% não souberam responder.

Segundo turno

Pela primeira vez nesta eleição, a pesquisa Correio/Opinião testou cenários de segundo turno, levando em conta os três primeiros colocados. Celina também aparece na frente nas disputas com Cappelli e Grass. Mas, no confronto com Arruda, a governadora está tecnicamente empatada. Celina aparece com 43,6% e Arruda com 40,1%, percentuais equivalentes dentro da margem de erro de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos. "Em todos os cenários, a governadora é favorita, mas contra Arruda no segundo turno, é diferente. Arruda vem bem posicionado nesta eleição", avalia Alexandre Garcia.

Rejeição

Celina e Arruda estão na frente na disputa ao Buriti, mas também são apontados como os candidatos que mais despertam rejeição. O ex-governador, que deixou o cargo em 2010, é citado por 26,6% dos entrevistados como o candidato em que não votariam de jeito nenhum. Celina é citada nesse quesito por 26,2%, também em empate técnico.

Na consulta, o entrevistador mostra uma cartela circular em que o cidadão pode escolher mais de um nome como aqueles em que jamais depositariam o voto. Leandro Grass aparece com 16,9% e Kiko Caputo com 9,1%. Robson Raimundo surge com 6,6% e Ricardo Cappelli, 5,9%.

Paula Belmonte tem a rejeição de 5,5% dos entrevistados e Samara Mineiro, de 5,1%. No levantamento, 7,2% disseram que votariam em qualquer um dos candidatos apresentados e 4,5%, ao contrário, rejeitam todos. Outros 13,8% não souberam avaliar.



