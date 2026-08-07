Celina Leão aponta rombo de R$ 5 bilhões quando assumiu governo

Na manhã desta sexta-feira (7/8), a governadora Celina Leão (PP) apresentou à imprensa o cenário fiscal do Governo do Distrito Federal referente ao primeiro semestre do ano. Segundo a governadora, quando assumiu o governo em março, após a renúncia de Ibaneis Rocha (MDB), havia um "rombo de quase R$ 5 bilhões e atrasos em pagamentos".

"Qualquer governo sério precisa ter responsabilidade fiscal. Não existe governo que consiga ser próspero sem responsabilidade fiscal", destacou Celina Leão.

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Para lidar com os déficits nas contas públicas, a governadora afirmou que fez um "choque de gestão" na parte administrativa e política. "Um esforço gigante para que as pessoas pudessem entender que havia uma nova gestão fiscal e orçamentária", afirmou.





Uma das medidas citadas foi a posse do secretário de economia Valdivino de Oliveira, que já foi secretário de Estado 11 vezes. "(Ele) tem um profundo conhecimento do nosso fundo constitucional, (convidei) para que ele pudesse abraçar essa missão, e essa missão foi abraçada em menos de quatro meses. Hoje nós chamamos essa coletiva para que o Valdivino possa apresentar os resultados dessa reversão que nós conseguimos fazer", ressaltou.

Além disso, Celina Leão reforçou a transparência, prioridade no gasto público, corte de gastos, diminuição do custeio da máquina pública e decisões consideradas acertadas, como a ocupação do Centrad. "Ou seja, uma série de medidas que estão sendo tomadas. Sempre tive essa responsabilidade e quero, hoje, com muito orgulho, falar que em nenhum momento diante de todas as dificuldades, a máquina pública parou. Hoje nós damos ordens de serviço, estamos dando ordens de novos viadutos, de novas obras, e nós temos aqui um planejamento 100% executado", destacou.