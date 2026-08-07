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ELEIÇÕES 2026

"Precisamos dar um choque de honestidade no DF", diz Kiko Caputo em sabatina

Candidato ao GDF, Kiko Caputo afirma que plano de governo mira gestão eficiente, transparência e eficiência da máquina pública

"Precisamos dar um choque de honestidade no DF", diz Kiko Caputo durante sabatina - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal pelo Novo, Kiko Caputo, afirmou nesta sexta-feira (7) que pretende promover um "choque de honestidade" na administração pública caso seja eleito. Durante o evento "O Distrito Federal que Queremos", promovido pela Amcham Brasil, o advogado defendeu uma reforma administrativa, criticou o tamanho da estrutura do GDF e afirmou que o atual modelo de gestão foi capturado por interesses políticos, deixando de priorizar o planejamento de longo prazo.

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Ao apresentar sua trajetória pessoal, Caputo lembrou que chegou a Brasília ainda criança, acompanhando a família, e afirmou que a capital foi responsável pelas oportunidades que recebeu ao longo da vida. Segundo ele, a qualidade dos serviços públicos, especialmente nas áreas de educação e saúde, diminuiu nas últimas décadas, resultado de sucessivos governos que, em sua avaliação, deixaram de planejar o futuro do Distrito Federal.

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"Eu nunca fui político. Essa é a primeira eleição político-partidária que eu participo. Eu poderia estar muito bem na advocacia, mas eu não aguentava mais. Eu queria sair da indignação para a ação. Se a velha política tivesse resolvendo os nossos problemas reais, eu não precisaria estar aqui", declarou.

O candidato afirmou que seu plano de governo reúne 344 propostas elaboradas após ouvir especialistas e representantes de diversos setores da sociedade. Segundo ele, o documento deve servir como um planejamento permanente para o Distrito Federal, e não apenas para um mandato de quatro anos.

"Isso aqui é um plano de Estado, isso aqui é uma visão de futuro. Nós estamos apontando caminhos para o Distrito Federal depois de ouvir muita gente. Os governos fazem planos pensando na próxima eleição. Nós queremos fazer como qualquer empresa faz: um planejamento estratégico que seja constantemente atualizado, mas que saiba exatamente onde quer chegar", afirmou.

Caputo também usou como referência a gestão do governador Romeu Zema, em Minas Gerais, para defender uma eficiência da estrutura administrativa do GDF. Segundo ele, o Distrito Federal possui número excessivo de secretarias, muitas delas sem orçamento próprio e criadas apenas para atender interesses políticos.

"O Zema administrou Minas Gerais com muito menos secretarias do que nós temos aqui. O Distrito Federal tem 33 secretarias. Isso revela por que o governo está totalmente atravancado. Aquilo virou simplesmente um cabide de empregos. Antes do choque de gestão, nós vamos precisar dar um choque de honestidade", disse.

Durante a apresentação, o candidato também criticou a falta de transparência em temas envolvendo o governo distrital, citando como exemplo as discussões relacionadas ao BRB. Para ele, é necessário recuperar a confiança da população por meio da publicidade dos atos administrativos.

"Quando começamos a colocar uma lupa sobre os assuntos do Distrito Federal, o ponto comum em todos eles era que tinha malfeito. Nós precisamos restabelecer a transparência e a probidade na administração pública. Como é que todo mundo se sente tão à vontade para fazer malfeito?", questionou.

Caputo ainda afirmou que pretende fortalecer mecanismos de coordenação entre os órgãos do governo para evitar que cada secretaria atue de forma isolada. A proposta prevê a criação de uma estrutura central de governança para alinhar as políticas públicas e garantir maior eficiência administrativa.

Segundo o candidato, áreas como educação e saúde demonstram os efeitos da falta de planejamento. Ao comentar os resultados mais recentes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ele classificou o desempenho da rede pública do DF como preocupante e afirmou que o cenário compromete a formação da mão de obra local. Na saúde, defendeu mudanças na gestão e a ampliação de parcerias com a iniciativa privada para reduzir filas de cirurgias e exames.

"Não adianta cada secretaria caminhar para um lado. O governo inteiro precisa olhar para o mesmo objetivo. Pode ser um governo compartilhado, mas todos com uma única visão e um único comando, trabalhando em benefício de todo o Distrito Federal", concluiu.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 07/08/2026 09:55 / atualizado em 07/08/2026 10:45
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