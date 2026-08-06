Multa de até R$ 100 mil: Celina quer endurecer punição ao vandalismo

A governadora defendeu, eu seu perfil no Instagram, o endurecimento das punições contra atos de vandalismo - (crédito: Redes sociais/Reprodução)

Por meio de publicação nas redes sociais, a governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP) defendeu penalidades mais severas contra atos de vandalismo. No vídeo, ela citou a nova proposta que foi encaminhada para a Câmara Legislativa do DF, que prevê multas de até R$100 mil, a cada item danificado durante o crime. Ainda de acordo com Celina, os equipamentos públicos pertencem aos cidadãos do DF e, por isso, a destruição desses espaços é jogar dinheiro fora.

Indivíduos que praticarem atos de vandalismo ainda podem acabar perdendo o acesso aos benefícios sociais distritais, assim como podem sofrer a perda de prioridade nos programas habitacionais administrados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab). De acordo com a chefe do Executivo, a proposta visa preservar o bem coletivo. "Às vezes você acaba de entregar algo novinho, a pessoa vai lá e quebra, estraga. Isso é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte", protestou a governadora.

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Entre os programas que os praticantes de vandalismo podem perder estão o DF Social, Cartão Prato Cheio, Cartão Gás, Programa Material Escolar e demais benefícios financiados com recursos do Tesouro do DF. Nas palavras de Celina, "apertar no bolso" é a única medida capaz de impedir determinadas irresponsabilidades. "É uma falta de consideração com o bem coletivo. Problema nós enfrentamos de frente no governo", defende a chefe do Executivo.

Em publicação no perfil oficial da governadora, ela argumentou que o patrimônio público é de todos, e que, por isso, precisa ser respeitado. No conteúdo, imagens de paredes pichadas compõem parte do vídeo publicado na página de Celina. Aqueles que forem reincidentes, podem ter a punição agravada.

