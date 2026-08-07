Zelador é entubado após agressão de homem em situação de rua na Asa Norte

Mandados foram cumpridos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Um zelador sofreu uma tentativa de homicídio nas proximidades do CLN 314, Bloco A. O caso ocorreu por volta das 3h30 desta sexta-feira (7/8) e teve a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) acionada para atender ao ocorrido por meio do prefixo 4597. Moradores da área relatam que a possível motivação do crime estaria relacionada a uma vingança, uma vez que o zelador repreendia as pessoas em situação de rua no local e demandava que se retirassem de lá em razão do barulho que causavam.

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Ao chegarem no local, os agentes constataram a presença da unidade de resgate UR-715 tratando o homem ferido, que foi imediatamente transportado ao Hospital de Base em decorrência do grave estado em que se encontrava. Já na unidade hospitalar, o médico responsável pelo paciente relatou que ele se encontra entubado em estado grave e com contusões na região da cabeça. O médico ainda afirmou que o zelador deu entrada no hospital convulsionando e com diagnóstico de traumatismo cranioencefálico (TCE). Ele também adicionou que a lesão pode ter sido decorrente de uma paulada, descartando a possibilidade de esfaqueamento.

Um segurança da área comercial informou que o possível autor dos fatos tinha aproximadamente 1,70m de altura, pele parda, trajava jaqueta camuflada do exército, calça jeans e sandália. Ele relata que tentou perseguir o agressor, mas não conseguiu alcançá-lo. Até o momento, ele ainda não foi identificado.

A PMDF segue na apuração do caso, que foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia como tentativa de homicídio.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

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