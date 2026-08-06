Quanto custa morrer no DF? Veja os preços de velórios e sepultamentos

A cerimônia de velório tem preços que variam conforme a estrutura da capela e o tempo de duração - (crédito: Magnific)

Enfrentar a perda de um familiar no Distrito Federal envolve custos que podem variar de R$ 2 mil a mais de R$ 20 mil. Os valores dependem diretamente das escolhas da família, desde o modelo do caixão até os detalhes da cerimônia de despedida. Todos os serviços nos cemitérios públicos da capital são operados pela concessionária Campo da Esperança.

O pacote funerário mais básico, que inclui urna simples, remoção e preparação do corpo, somado às taxas de velório e sepultamento, tem um custo inicial de aproximadamente R$ 2.500. Este é o ponto de partida para a maioria das famílias, com valores que são reajustados anualmente.

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A cerimônia de velório, por exemplo, tem preços que variam conforme a estrutura da capela e o tempo de duração. A locação de uma capela padrão custa cerca de R$ 168. Capelas especiais, com ar-condicionado e maior capacidade, podem ter o valor dobrado para o mesmo período.

As taxas de sepultamento variam entre R$ 480 e R$ 1.100, dependendo do tipo de jazigo. Caso a família não possua um jazigo de concessão perpétua, é necessário alugar um nicho por um período determinado, o que adiciona um custo extra ao processo.

O que define o valor final?

Diversos fatores influenciam o preço total de um funeral. A escolha da urna funerária, popularmente chamada de caixão, é um dos principais. Modelos básicos, feitos de madeira simples, partem de R$ 800, enquanto opções de luxo, com acabamentos refinados e materiais nobres, podem ultrapassar os R$ 15 mil.

A cremação é outra opção disponível, com um custo de aproximadamente R$ 6.230. Este valor inclui o uso de uma capela para a cerimônia de despedida e a urna para as cinzas. Serviços adicionais, como coroas de flores, também pesam no orçamento, com arranjos que variam de R$ 250 a mais de R$ 1.000.

Existe serviço funerário gratuito?

Sim, o Distrito Federal oferece o sepultamento social para famílias de baixa renda. Para ter direito ao benefício, é preciso comprovar inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) e ter uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo. O benefício também é concedido a quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O serviço gratuito garante a isenção das taxas e cobre despesas essenciais como urna simples, transporte do corpo, velório, sepultamento e o aluguel de um nicho por três anos. Para solicitar, a família deve procurar uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a administração do cemitério com os documentos do falecido e do responsável.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.