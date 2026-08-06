Ataque de abelhas mata três cachorros em residência na Fercal; veja vídeo

Três cachorros morreram durante o ataque das abelhas - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um enxame de abelhas africanas provocou pânico e deixou um saldo trágico na tarde desta quinta-feira (6/8), na Fercal. Três cachorros morreram após serem atacados repetidamente pelos insetos dentro do lote onde viviam. Imagens gravadas por moradores mostram o desespero da família no momento do ataque, com os cães debilitados, tremendo e caindo no chão sem conseguir resistir às picadas. Veja:

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A tragédia foi desencadeada por um enxame que havia se alojado em uma fossa localizada exatamente ao lado do canil da residência. Os moradores não haviam percebido a presença da colmeia no local. De acordo com o apicultor José Serafim (que foi acionado pelos moradores), as altas temperaturas registradas na região ao longo do dia deixaram as abelhas extremamente agitadas, o que teria motivado a investida violenta contra os animais que estavam no raio de alcance.

Serafim foi ao local para socorrer as vítimas e conter a situação, mas a gravidade do ataque não deu tempo de salvar os cães. Quando o profissional chegou ao imóvel, os animais estavam bastante debilitados, devido à expressiva quantidade de veneno injetada pelos insetos.

Diante do cenário de extremo perigo e do risco iminente para a vizinhança, o especialista precisou adotar uma medida drástica de contenção. Como o enxame apresentava alta agressividade e ameaçava atacar outras pessoas ao redor, o apicultor realizou o extermínio imediato dos insetos no local, eliminando o foco do ataque para evitar novas vítimas no bairro. “Estavam muito agressivas e atacando tudo em volta”, disse.

Em caso de emergência procure ajuda e acione também o Corpo de Bombeiros (193).

