InícioCidades DF
tragédia animal

Ataque de abelhas mata três cachorros em residência na Fercal; veja vídeo

Insetos da espécie africana estavam alojados em uma fossa ao lado do canil; calor extremo teria desencadeado o comportamento agressivo

Três cachorros morreram durante o ataque das abelhas - (crédito: Material cedido ao Correio)
Três cachorros morreram durante o ataque das abelhas - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um enxame de abelhas africanas provocou pânico e deixou um saldo trágico na tarde desta quinta-feira (6/8), na Fercal. Três cachorros morreram após serem atacados repetidamente pelos insetos dentro do lote onde viviam. Imagens gravadas por moradores mostram o desespero da família no momento do ataque, com os cães debilitados, tremendo e caindo no chão sem conseguir resistir às picadas. Veja:

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A tragédia foi desencadeada por um enxame que havia se alojado em uma fossa localizada exatamente ao lado do canil da residência. Os moradores não haviam percebido a presença da colmeia no local. De acordo com o apicultor José Serafim (que foi acionado pelos moradores), as altas temperaturas registradas na região ao longo do dia deixaram as abelhas extremamente agitadas, o que teria motivado a investida violenta contra os animais que estavam no raio de alcance.

Serafim foi ao local para socorrer as vítimas e conter a situação, mas a gravidade do ataque não deu tempo de salvar os cães. Quando o profissional chegou ao imóvel, os animais estavam bastante debilitados, devido à expressiva quantidade de veneno injetada pelos insetos. 

Diante do cenário de extremo perigo e do risco iminente para a vizinhança, o especialista precisou adotar uma medida drástica de contenção. Como o enxame apresentava alta agressividade e ameaçava atacar outras pessoas ao redor, o apicultor realizou o extermínio imediato dos insetos no local, eliminando o foco do ataque para evitar novas vítimas no bairro. “Estavam muito agressivas e atacando tudo em volta”, disse.

Em caso de emergência procure ajuda e acione também o Corpo de Bombeiros (193).

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 06/08/2026 23:05 / atualizado em 06/08/2026 23:05
SIGA
x