Regiões do DF podem alcançar marca de 32ºC nesta sexta (7/8), afirma Inmet

Bom dia, Brasília! O Distrito Federal enfrenta um dos períodos mais secos do ano, com umidade relativa do ar em níveis críticos e manutenção do aviso laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta sexta-feira (7/8), a temperatura mínima foi de 10,1°C na estação de Águas Emendadas, enquanto em Brasília os termômetros marcaram 14,8°C. Ao longo do dia, a máxima pode atingir 30°C na capital e chegar a 32°C em algumas regiões do DF.

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Além do calor, a baixa umidade continua sendo o principal motivo de preocupação. Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar pode alcançar 25% em Brasília e até 20% no DF. O instituto mantém um aviso laranja para a região, indicando índices mínimos entre 12% e 20%, considerados prejudiciais à saúde e que aumentam o risco de incêndios florestais.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Roberto Baltazar, a combinação entre céu limpo e atmosfera seca explica a grande diferença entre as temperaturas registradas durante a madrugada e a tarde. "Estamos com uma atmosfera bem seca, o céu bem claro, então a gente se aquece muito durante o dia e durante a noite perde essa temperatura também. Então fica variando muito”, disse.

O especialista explicou que a ausência de nuvens e a baixa concentração de vapor d'água favorecem tanto o aquecimento intenso ao longo do dia quanto o rápido resfriamento durante a noite. "A gente acaba perdendo o calor muito rápido durante a noite por esse céu claro e, durante o dia, temos o aquecimento desse sol também bem intenso aqui na região”, ressaltou.

Segundo Baltazar, não há previsão de chuva para os próximos dias. A tendência é que o tempo seco permaneça durante o fim de semana, mantendo baixos índices de umidade e temperaturas elevadas. Para o fim de semana, as mínimas devem variar entre 14°C e 16°C em Brasília, podendo ser ainda menores em outras regiões do DF. As máximas devem permanecer próximas dos 30°C, com possibilidade de registrar cerca de 28°C no Plano Piloto.

Ciclone bomba

Apesar da chegada do ciclone bomba no Sul do país, o fenômeno não terá influência sobre o tempo no DF. Segundo Roberto Baltazar, seus efeitos ficarão restritos à Região Sul e, em menor intensidade, a uma frente fria que avança sobre parte do Sudeste. "Não temos nenhum impacto desse ciclone bomba aqui”, afirmou.

O meteorologista ainda detalhou que o ciclone bomba é um tipo de ciclone extratropical que se intensifica rapidamente devido ao encontro de massas de ar com características muito diferentes, como temperatura e umidade. O termo "bomba" faz referência justamente à velocidade dessa intensificação atmosférica e não significa que o fenômeno seja diferente dos demais ciclones extratropicais, apenas mais intenso.