Correio promove sabatina com pré-candidatos ao GDF

A eleição para o Governo do Distrito Federal será em 4 de outubro - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Correio Braziliense promove, na próxima terça-feira (11/8), mais uma edição de sua tradicional sabatina eleitoral, com os candidatos ao Governo do Distrito Federal. O encontro está marcado para começar às 8h, no auditório da sede do jornal, e será dedicado à apresentação de propostas, ao debate de temas de interesse da população do DF e às respostas aos questionamentos formulados pelos jornalistas da Redação. Como ocorre em todas as edições, os convites foram encaminhados a todos candidatos aptos a participar da disputa. Acompanhe ao vivo no Youtube do Correio.

A sabatina acontece após o período das convenções partidárias, etapa em que os partidos definem oficialmente seus candidatos. Agora, as legendas, federações e coligações têm até 15 de agosto para solicitar o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, conforme prevê o calendário.

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Entre os nomes que vêm se colocando na disputa pelo Palácio do Buriti ao longo deste ano estão a atual governadora, Celina Leão (PP), que assumiu o comando do Executivo distrital em março de 2026 e busca a reeleição, além de Ricardo Cappelli (PSB), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (Cidadania) e José Roberto Arruda (PSD). Nos últimos meses, também passaram a integrar o cenário eleitoral a professora Samara Mineiro (UP), Elisson Ferreira (Agir), Kiko Caputo (Novo) e Professor Robson (PSTU).

A eleição para o Governo do Distrito Federal será em 4 de outubro. Caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta dos votos válidos, o segundo turno está previsto para 25 de outubro. Durante a sabatina, o público terá a oportunidade de acompanhar as propostas e posições dos participantes sobre os principais desafios e perspectivas para o futuro do Distrito Federal.

Presidenciáveis participaram de sabatina em julho

Em 28 de julho, foi a vez da sabatina com os presidenciáveis das eleições de 2026. O evento presencial ocorreu no auditório da sede do jornal. Esta foi a primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao Palácio do Planalto.

Cada participante teve a oportunidade de detalhar propostas de governo, discorrer sobre temas relevantes para a população brasileira e responder os questionamentos apontados por editores e colunistas do Correio.

Nesta rodada de entrevistas, as perguntas foram formuladas por Denise Rothenburg, titular da coluna Brasília-DF; Ana Maria Campos, editora de Política local e titular da coluna Eixo Capital; Carmen Souza, editora de Opinião; e Carlos Alexandre de Souza, editor de Política, Brasil e Economia.

A sabatina com os pré-candidatos pode ser conferida no YouTube e nas redes sociais do Correio. As propostas e o ponto de vista dos convidados também foram publicados na edição on-line e impressa do jornal. Participaram Hertz Dias (PSTU); Augusto Cury (Avante); Ronaldo Caiado (PSD); e Leonardo Avalanche (PRTB).