"Situação está sendo resolvida", diz Celina sobre Festival de Brasília

Celina diz que impasse do Festival de Brasília está sendo resolvido - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Após as incertezas em torno da realização da 59ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, prevista para começar em 11 de setembro, no Cine Brasília, a governadora Celina Leão (PP) afirmou que a situação está sendo resolvida. O impasse surgiu após a organização do festival e a organização social que administra o Cine Brasília, informar que ainda não havia recebido os repasses financeiros previstos, estimados em cerca de R$ 3 milhões.

Celina explicou que os cortes promovidos pelo governo atingiram diversas áreas, incluindo o setor de eventos, e citou como exemplo o cancelamento das comemorações do aniversário de Brasília. "Nós cortamos esses gastos porque temos outras áreas muito prioritárias que precisam do apoio do governo, como saúde, contratação de médicos, limpeza e transporte público", afirmou. Apesar das restrições orçamentárias, a governadora garantiu que o cinema seguirá funcionando. "Sobre o Cine Brasília, a população pode ficar tranquila, porque é um patrimônio e terá todo o apoio por parte do governo", destacou.

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A governadora reforçou que o cenário fiscal exigiu a revisão de despesas consideradas não essenciais. Segundo ela, a prioridade da gestão é assegurar o funcionamento dos serviços públicos antes de investir em eventos. "Ninguém dá uma festa na sua casa, faz um cinema ou um show se não tiver dinheiro para resolver problemas de saúde e de transporte. A nossa decisão foi tomada. Nós tivemos que cortar gastos", declarou.