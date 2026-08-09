Último dia para aproveitar espetáculo de balões

A 15 metros de altura, vista de Brasília encanta os aventureiros - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O céu da capital federal ganha cores, luzes e adrenalina com a etapa final do Festival de Esportes Aéreos (FEA Brasília 2026), que se despede hoje, no Eixo Cultural Ibero-Americano e no complexo da Torre Digital. Um dos momentos de maior apelo do festival é a experiência dos voos cativos — nos quais 10 balões de ar quente sobem, presos por cordas, até cerca de 15 metros de altura.

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"A gente define essa altura devido às rajadas de vento. Os melhores horários para voar são bem cedinho ou no final da tarde, quando o calor e a ventania estão mais amenos", detalha o piloto Wilson Bittencourt, conhecido como Xuxa, que voa há duas décadas.

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A engenheira florestal Maria Eduarda Curado, 28 anos, encarou a disputa de vagas na plataforma de ingressos para presentear a mãe, a professora aposentada Magda Celina Curado Martins, 67. "Somos companheiras de aventura e de viagem", contou Magda.

Após descer da estrutura, o entusiasmo das duas dobrou: Maria Eduarda destacou a vista panorâmica do Plano Piloto como o ponto alto do passeio. "No próximo passeio, queremos experimentar um voo livre de balão, sem as amarras no solo", disse.

Serviço

Torre Digital

Horário: 8h às 12h

Atrações: Paramotor (sobrevoos), aeromodelismo e paraquedismo (B.A.S.E. Jump)

Gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano

12h: Abertura da área do evento, exposição e praça de alimentação

12h às 14h: Show de voz e violão

15h: Premiação

16h: Atração teatral

A partir das 17h: voos cativos (mediante condições climáticas)

17h: Show musical com Du Nada um Samba

19h: Night Glow

21h: Encerramento