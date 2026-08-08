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Celina Leão troca chefia da Secretaria de Educação e nomeia Thiago Peixoto

Ex-deputado federal por Goiás assumirá a pasta no lugar de Iedes Braga. A substituição foi anunicada em publicação nas redes sociais

Celina leão agradeceu dedicação de Iedes Braga à frente da Secretaria de Educação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Celina leão agradeceu dedicação de Iedes Braga à frente da Secretaria de Educação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

*Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

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A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), trocou o comando da Secretaria de Educação, na manhã deste sábado (8/8). O ex-deputado federal por Goiás Thiago Peixoto foi escolhido para substituir a ex-secretária Iedes Braga

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A governadora anunciou a decisão por meio de uma publicação na rede social X. Na postagem, ela agradeceu Ieda Braga pelos anos dedicados à pasta e afirmou que o novo secretário contribuirá para melhorar o ensino no DF.

Celina Leão não justificou a razão da substituição, mas a mudança ocorre após os resultados do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) indicarem uma queda nos níveis educacionais no Distrito Federal. 

O Ideb do ensino médio do Distrito Federal caiu de 4,2 para 4,1, enquanto a média nacional subiu de 4,3 para 4,5. Brasília foi a única das 27 unidades da federação a recuar no ensino médio entre 2023 e 2025.

A média da capital federal também apresentou queda em relação ao levantamento anterior, realizado em 2023, quando a nota registrada foi de 4,2.

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/08/2026 11:09 / atualizado em 08/08/2026 13:14
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