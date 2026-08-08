O Maior São João do Cerrado retorna a Ceilândia com show de Alceu Valença

O Maior São João do Cerrado retorna a Ceilândia após edição realizada na Esplanada dos Ministérios. A festa gratuita, que vai até 16 de agosto, ocorre em quatro espaços diferentes da cidade. Na próxima sexta-feira (14/8), Alceu Valença apresenta o espetáculo 80 Girassóis na Praça do Trabalhador, onde será montada a Arena São João do Cerrado. Nomes como Michel Teló, Mari Fernandez e Benzadeus também fazem parte da programação de shows que ocorrem no sábado (15) e domingo (16).

A Casa do Cantador, por sua vez, recebe o Sítio Seu João, que recria uma comunidade típica do sertão nordestino com construções em taipa e pau a pique e oferece ao público comidas típicas, música e elementos que remetem às tradições do interior. No local também funciona a Ilha Rala Bucho, dedicada a apresentações de trios de forró do Distrito Federal.

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Na Praça da Bíblia, a Praça do Mamulengo reúne circo, oficinas, parque de diversões, apresentações culturais, gastronomia e atividades voltadas para crianças e adultos. Por fim, a Vila Borborema, na Praça da Estação do Metrô de Ceilândia Centro, recria o ambiente das tradicionais cidades do interior, com casas cenográficas, Capela de Santo Antônio, feira de artesanato e apresentações de trios de forró em coreto. A abertura oficial do evento ocorreu nesta sexta-feira (7).

O Maior São João do Cerrado conta com o apoio do Correio e é realizado pelo Instituto Brasileiro de Integração (IBI), apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), em parceria com o Ministério do Turismo e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Serviço

O Maior São João do Cerrado 2026

Até 16 de agosto, das 12h às 22h, na Praça da Estação Ceilândia Centro do Metrô, na Casa do Cantador, na Praça da Bíblia e na Praça do Trabalhador

Entrada gratuita, exceto parque de diversões

Classificação indicativa livre.

