Distrito Federal registra dia mais quente do ano: 34,1°C

*Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

Distrito Federal registrou o dia mais quente do ano neste domingo (9/8). Na região de Águas Emendadas, em Planaltina (DF), a temperatura foi de 34,1°C. O recorde anterior havia sido em janeiro, quando ficou com 33,5°C.

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Da mesma forma, Brasília registrou o dia mais quente do ano pelo segundo dia consecutivo. Por volta das 16 horas deste domingo (9/8), os termômetros marcaram 31,9ºC, de acordo com O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar é de 22%. No sábado (8/8), a temperatura chegou a 31,3ºC, a mais alta do ano até então para o Plano Piloto.

Além da região central, o entorno também registrou recorde de temperaturas pelo segundo dia: Paranoá com 33,5 °C e Gama com 33,3°C. No sábado, a temperatura no Paranoá foi de 32,6°C e no Gama, 32,4°C.

O recorde de temperatura histórica do Distrito Federal foi em outubro de 2020, quando a região de Águas Emendadas registrou 37,8°C.

A umidade do ar também ficou baixa: 21% no Paranoá, 18% no Gama e 19% em Planaltina.

A capital permanece sob alertas laranja devido à baixa umidade relativa do ar, que pode chegar a 20%. O cenário de tempo quente e seco deve continuar nos próximos dias.

A previsão do Inmet é que segunda-feira siga quente em Brasília com previsão de máxima de 31°C. A semana deve apresentar oscilações na temperatura, na terça e na quarta-feira as temperaturas caem para máxima de 28°C e na quinta-feira sobre novamente para máximas de 31°C.