Brasília registra dia mais quente do ano com 31,3° no último sábado (8)

A maior temperatura de Brasília em 2026 até então era de 30,6 °C, registrada em fevereiro. - (crédito: Reprodução/Freepik)

*Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

Brasília registrou o dia mais quente do ano neste sábado (8/8), com 31,3°C, de acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar foi de 23%. Além da região central, o entorno também registrou recorde de temperaturas: Paranoá com 32,6°C e Gama com 32,4°C.

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A previsão do Inmet é que domingo e segunda-feira sigam quentes em Brasília com previsão de máxima de 31°C, podendo, inclusive, ultrapassar a temperatura registrada ontem (8/8).

Brasília segue com alerta laranja por conta da baixa umidade relativa do ar, com mínima de 20%.

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Recorde

A maior temperatura de Brasília em 2026 até então era de 30,6 °C, registrada em fevereiro. No Paranoá foi em agosto, com 32,2°C e no Gama, em julho, com 32,1°C.

Ainda assim, as temperaturas estão longe de serem as mais quentes da história. Em outubro de 2020, o Distrito Federal registrou 37,8°C, na região de Águas Emendadas.

Próximos dias

A semana deve apresentar oscilações na temperatura, na terça e na quarta-feira as temperaturas caem para máxima de 28°C e na quinta-feira sobre novamente para máximas de 31°C.

De acordo com o Inmet, a média de temperatura registrada nos meses de agosto é de 27°C. O meteorologista Olívio Bahia explica que as temperaturas em setembro e outubro tendem a ficar ainda mais altas e a umidade mais baixa, principalmente se a chuva demorar a vir. “Nesta época do ano, é um período que quase que diariamente terão avisos de baixa umidade, o tempo fica mais seco e as temperaturas mais altas”.

Cuidados

Bahia alerta que nesta época do ano os cuidados com a saúde devem ser redobrados. O calor, a baixa umidade e o tempo seco fazem o corpo perder líquidos, e pode causar desidratação. Por isso, a ingestão de água é essencial.

Além disso, o meteorologista explica outros cuidado: “É importante passar protetor solar, andar com roupas leves, utilizar boné para se proteger da radiação solar. Está seco, então é importante umidificar o ambiente, quem não tem umidificador, uma vasilha com água dentro do quarto já dá uma aliviada.”