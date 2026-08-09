Treinador de tênis do DF, Júlio César da Rocha, o Césinha, morre aos 46 anos

O treinador de tênis brasiliense Júlio César da Rocha, conhecido como Césinha, morreu neste sábado (8/8), aos 46 anos. A informação foi confirmada ao Correio pela tia do professor, Fran Figueiredo. Ele enfrentava complicações de uma dermatomiosite associada à pneumocistose, doença autoimune grave que causou severo comprometimento aos seus pulmões.
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Júlio César havia viajado a Paris com a esposa, Leilza Aquino, para comemorar 20 anos de casamento e acompanhar o torneio de Roland Garros, mas passou mal e precisou ser internado na capital francesa. Após uma mobilização de familiares e amigos para viabilizar a repatriação aeromédica ao Brasil, o técnico conseguiu retornar ao país e deu entrada em um hospital paulista no dia 21 de julho, onde seguia sob cuidados intensivos na expectativa de um transplante pulmonar.
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Reconhecido na comunidade esportiva da capital federal pelo trabalho com atletas locais, Césinha teve sua generosidade destacada pela tia, Fran Figueiredo, em relato à reportagem.
"Pensa em um ser humano fantástico. Às vezes, ou quase sempre, ele esquecia de si mesmo para ajudar os outros. Era um sobrinho maravilhoso, uma pessoa de coração enorme e que tinha um sorriso contagiante. Estávamos crendo que ele se recuperasse e voltasse para casa logo, mas não foi como queríamos, os planos de Deus foram outros", lamentou a familiar.
A família organiza os trâmites do translado para a capital federal. O velório e o sepultamento de Júlio César ocorrerão no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, mas ainda não há data nem horário.
Carlos SilvaRepórter
Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.