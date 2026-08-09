Candidatos ao GDF participam do primeiro debate na eleição de 2026

A temporada de debates eleitorais de 2026 começa neste domingo (9), e a Band promove o primeiro confronto direto entre os candidatos ao Governo do Distrito Federal. O encontro reúne Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB) e Ricardo Cappelli (PSB). No primeiro bloco, todos os postulantes responderam a uma mesma pergunta, elaborada por jornalistas da Band.

A primeira pergunta foi: “Qual deve ser a principal marca que pretende deixar como legado de sua gestão para o Distrito Federal em caso de eleição?” O primeiro a responder, por ordem de sorteio, foi Kiko Caputo (Novo). O candidato definiu suas prioridades centrais para a população do DF: "Eu vou ficar extremamente feliz, ao final desses primeiros quatro anos, [se] eu conseguir devolver uma saúde digna para a nossa população, mobilidade urbana, como a gente já teve no passado, regularização fundiária, devolver a tranquilidade que nós tínhamos para circular pelas vias da nossa cidade sem medo de um morador de rua, de um assalto, de um traficante."

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Na sequência, a pré-candidata Paula Belmonte (PSDB) enfatizou a integridade na administração pública como pilar central de uma eventual gestão. "A maior honra [...] que terei de representar esses quatro anos do governo como governadora do Distrito Federal é o combate à corrupção. Nós precisamos mostrar que a ética, a honestidade, ela é fundamental pra nossa sociedade", afirmou. A candidata vinculou o combate aos desvios de conduta no poder público à melhoria direta dos serviços prestados à população, defendendo o fortalecimento de princípios básicos e a valorização da infância.

Ao detalhar suas propostas de governo durante o debate da Band, o candidato José Roberto Arruda (PSD) enfatizou que o equilíbrio fiscal é o ponto de partida para qualquer avanço estrutural no Distrito Federal. "De dificuldade é, primeiro, cortar gastos e botar as contas em dia. Segundo, salvar o BRB", declarou o ex-governador ao elencar as prioridades de uma eventual gestão. Na área da saúde, Arruda propôs uma reformulação administrativa associada ao enxugamento de cargos comissionados para abrir espaço para novas contratações técnicas: "Terceiro, botar ordem na saúde, mudar a gestão do IGES, contratar mil médicos, tirando mil cabos eleitorais da folha de pagamento do governo."

Ao responder no debate da Band, Celina Leão (PP) destacou a recuperação das contas públicas como um marco de sua gestão recente: Outro ponto central da intervenção de Celina foi a situação do Banco de Brasília (BRB). A governadora enfatizou a diferença entre sua postura administrativa e as críticas da oposição diante das dificuldades da instituição. "Herdamos também uma grave crise do BRB. Eu não participei, fui contrária à época, mas como responsável agora, como governadora, tenho que realmente resolver o problema do banco. E a minha ação nunca foi cruzar os braços, a minha ação foi ir à luta pra defender esse patrimônio que é o BRB", afirmou.

Ao abrir sua fala no debate, Leandro Grass (PT) rebateu os argumentos de Celina Leão e apontou problemas nos serviços públicos locais. "É importante dizer que ela não herdou nada, ela era a vice-governadora dele, que este governo foi o pior governo da história de Brasília, o governo que colocou o povo na fila da creche, na fila do exame, da cirurgia, colocou o povo na fila do trânsito com transporte horroroso", criticou o candidato petista, prometendo "tirar o povo da fila" e resgatar o protagonismo da capital.

Em sua resposta durante o debate da Band, Ricardo Cappelli (PSB) apontou a saúde pública como o gargalo crítico a ser enfrentado com urgência no Distrito Federal, citando números sobre as filas de atendimento na rede local. "A minha prioridade número um é resolver a crise na saúde. Nós temos hoje mais de 30 mil pessoas aguardando na fila por cirurgia [...] [e] mais de um milhão de pessoas aguardando consultas e exames com especialistas. Isso significa que tem gente morrendo todo dia na nossa cidade", declarou o candidato.