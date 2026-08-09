Sete pessoas ficam feridas em sinistros de trânsito em apenas cinco horas no DF

Uma sequência de sinistros de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e deixou ao menos sete pessoas feridas em um intervalo de apenas cinco horas neste domingo (9/8). As ocorrências envolveram colisões de veículos e capotagem registradas em diferentes rodovias da capital federal.

O caso mais recente ocorreu por volta das 15h na pista que dá acesso à Fercal, próximo à Reserva da Contagem. Dois carros de passeio colidiram na via, deixando duas pessoas feridas. As vítimas foram atendidas pelas equipes de resgate conforme o protocolo de trauma e encaminhadas, conscientes e orientadas, para unidades hospitalares da região.

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Duas horas antes, por volta das 13h, outra colisão entre um carro de passeio e um utilitário Fiorino deixou quatro pessoas feridas no KM 17 da DF-440, na região da Rota do Cavalo, em Sobradinho. Entre os feridos — três homens e uma mulher —, um ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelos socorristas com o uso de ferramentas específicas. Todos foram estabilizados e transportados conscientes e orientados para hospitais próximos.

Mais cedo, às 10h20, os bombeiros foram acionados para atender a uma capotagem no KM 20 da BR-060, no sentido Brasília, em Samambaia. Um veículo de passeio capotou e parou às margens da rodovia. O condutor, um rapaz, ficou preso no automóvel e passou por procedimento de desencarceramento antes de ser levado a um hospital por equipes da concessionária Triunfo Concebra.





Sábado violento nas rodovias

A sequência de sinistros no domingo ocorre logo após a noite de sábado (8) ter sido marcada por duas mortes nas estradas do DF.

Na DF-250, próximo ao trevo de acesso à DF-320, em Planaltina, o motorista de um carro de passeio morreu em uma colisão com um caminhão. O condutor do veículo pesado não sofreu ferimentos graves e recusou transporte hospitalar.

Pouco depois, na BR-060, em frente ao Parque Leão, em Samambaia, um ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local ao ser atropelado por um carro. O motorista do veículo permaneceu no trecho para prestar esclarecimentos à Polícia Rodoviária Federal (PRF). As causas e a dinâmica de ambas as ocorrências fatais seguem sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).