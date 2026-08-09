Sabatina do Correio reúne candidatos ao Buriti na terça (11/8)

A sabatina com os candidatos ao GDF segue o padrão da que aconteceu com os presidenciáveis - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Daqui a dois dias, o Correio Braziliense vai receber os candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF) para a tradicional sabatina, promovida pelo jornal em ano de eleições. O evento é a partir das 9h, no auditório da sede do jornal, com transmisão ao vivo no Youtube. Até o fechamento desta reportagem, estavam confirmados Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB), Samara Mineiro (UP) e Ricardo Cappelli (PSB). Os convites foram feitos a todos os candidatos aptos a participar da eleição para governador do DF.

A sabatina ocorre após o período das convenções partidárias, etapa em que os partidos definem, oficialmente, seus concorrentes. Agora, as legendas, federações e coligações têm até 15 de agosto para solicitar o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, conforme prevê o calendário.

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Os candidatos responderão às perguntas dos jornalistas do Correio durante uma hora. Nesse período, terão a oportunidade de apresentar propostas de governo para diferentes temas de relevância para a população, como infraestrutura, mobilidade, saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento econômico, sustentabilidade e planejamento urbano.

As perguntas serão feitas pelos profissionais do jornal responsáveis pela cobertura de diferentes temas relativos tanto à política quanto ao DF. A sabatina será no mesmo formato da que o jornal realizou com os candidatos à presidência da República, com os jornalistas no palco e o candidato ao centro. Os mediadores serão o editor de Política, Economia e Brasil do Correio, Carlos Alexandre de Souza; a editora de Opinião do jornal, Carmen Souza; além das colunistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos.

Mestre em ciência política pela Universidade de Brasília (UnB), Ariel Calmon ressaltou que as sabatinas são relevantes para que o eleitor possa avaliar melhor os candidatos. "O mais interessante das sabatinas é que elas colocam o candidato diante de perguntas que ele não controla completamente e que são pensadas para explorar questões específicas. Em um contexto de comunicação e mensagens cada vez mais cuidadosamente controladas pelos candidatos, esses momentos oferecem ao eleitor mais elementos para comparar as alternativas e reduzir a incerteza", frisou.

Cientista político e sócio da Hold Assessoria, André César destaca que as sabatinas são importantes no processo eleitoral. "A campanha não começou ainda, mas nós já vamos ter esse termômetro do que vão ser os debates. Dado o quadro que nós temos da disputa, a gente vai ter que estar estudando e olhando os candidatos. Não podemos descansar e deixar de olhar essa disputa do DF", analisou.

"A partir disso, o que se coloca vai ser muito importante ainda mais quando você pensa na questão do BRB/Master. É uma oportunidade de entender como os candidatos vão trabalhar isso. Será um caso fundamental na eleição. Fatos novos podem interferir na eleição. Estes debates e reuniões públicas são muito importantes para o processo decisório do cidadão", completou André.

