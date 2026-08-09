Cappelli e Celina Leão focam em saúde e disputa de trajetória durante debate

O primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Distrito Federal teve um dos seus momentos mais tensos no confronto direto entre Ricardo Cappelli (PSB) e a governadora Celina Leão (PP). Com o tema centrado na crise da saúde pública e na gestão do orçamento local, o embate foi marcado por questionamentos contundentes sobre falta de insumos, acusações de corrupção no passado e provocações pessoais sobre a origem e a vivência dos postulantes na capital federal.

Abrindo o bloco de confrontos, Cappelli questionou a governadora citando visitas que realizou em unidades públicas de atendimento e cobrando explicações sobre a destinação das verbas do setor. "Governadora, eu estou há um ano e meio morando nas cidades, já visitei todas as UPAs, quase todas as UBSs, todos os hospitais. O que eu estou vendo é dor, sofrimento e descaso, principalmente das mulheres. Eu vi uma mulher ser mandada embora da UPA do Paranoá com o braço rasgado, sangrando, porque lá não tinha fio de sutura. O orçamento para a saúde no Distrito Federal é o maior do Brasil, é R$ 1 bilhão por mês. Cadê o dinheiro da saúde, governadora?"

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Na resposta, Celina Leão defendeu os procedimentos realizados sob seu mandato, ressaltou investimentos recentes e buscou responsabilizar administrações passadas apoiadas pelo grupo de Cappelli: "200 mil consultas, das quais foram já realizadas 15 mil procedimentos, para deixar que os hospitais tenham mais tempo para atender às urgências e emergências. Contratei, desde que eu assumi o governo, mais de 700 médicos. Cancelei o aniversário de Brasília para contratar médicos para atenção básica. Você não consegue resolver o problema em quatro meses. Temos cinco hospitais que foram assinados a ordem de serviço desde quando eu virei governadora. O Hospital do Recanto das Emas está na segunda laje, candidato. Mas o grupo que Vossa Excelência trabalha, né, é só relembrar, dar uma volta aí nos hospitais e perguntar o que foi o governo Rollemberg na época da saúde."

Na réplica, Cappelli elevou o tom ao citar episódios históricos de apuração de irregularidades na Câmara Legislativa e apresentar propostas emergenciais para a saúde, cobrando novamente respostas " (...) Corrupção durante o governo, na Câmara Distrital, desvio de dinheiro da UTI de Santa Maria. O escândalo de corrupção. A presidente da Câmara Legislativa, na época do governo Rollemberg, foi afastada por suspeita de corrupção na saúde. Sabe quem era a presidente da Câmara Legislativa? Infelizmente era a senhora. A senhora que fala do governo Rollemberg, sobre as redes, por favor. Celina Leão fazendo campanha do Rollemberg, apoiando o Rollemberg na campanha. Rollemberg, diga-se de passagem, Celina, não responde a um processo. Mas eu não quero, não vim aqui para bater boca. Eu vim aqui para apresentar propostas".

Reagindo aos questionamentos sobre sua trajetória, Celina rebatou classificando o adversário como alheio à realidade do Distrito Federal. "Lá no estado do Rio, tentou ser deputado estadual, tentou ir para o Maranhão e depois chegou aqui passando de ônibus achando que conhece a realidade da nossa cidade. A realidade da nossa cidade conhece as pessoas que moram aqui, que trabalham aqui e a saúde pública merece respeito, mas não é Vossa Excelência para trazer respeito para a saúde."

Cappelli utilizou a crítica para se colocar em posição de independência frente aos grupos políticos tradicionais do DF. "Do Distrito Federal. Eles me chamam de forasteiro e é isso mesmo, eu nunca participei de nenhum governo aqui dessa panela política e é por isso que eu tenho coragem e autonomia e independência para enfrentar as máfias da saúde, botar essa máfia na cadeia, intervir na saúde e salvar vidas no Distrito Federal."

A governadora voltou a rebatê-lo, criticando a atuação do adversário no cenário local e resgatando escândalos associados a governos anteriores. "Quem foi o herói do dia 8 de janeiro foi as nossas forças de segurança que restabeleceram todos os poderes. O senhor realmente é um forasteiro, não sabe nem pegar ônibus na nossa cidade. Pega até o ônibus errado e sobe o Instagram. O senhor quer saber o que aconteceu sobre a CPI da Saúde? Eu vou subir no meu Instagram, que foi denúncia sobre o seu governador à época, que o vice denunciou que tinha 30% de propina na saúde."

Concluindo o momento de tréplica, Celina Leão defendeu suas ações presenciais nas unidades de saúde e os aportes realizados na infraestrutura do setor. "Desde que eu virei governadora, eu tenho investido cada vez mais. Eu sou uma governadora que visita a UPA. Eu sou uma governadora que visita o hospital. Eu visito pra escutar, pra fazer. Nós investimos mais de 60 milhões desde que eu virei governadora em obras dentro dos hospitais. Eu coloquei uma tomografia em cada hospital e tenho inaugurado. Todas as semanas essas tomografias. Tem muito ainda pra se fazer. Mas a gente não vive de discurso, a gente vive de trabalho. E é o que eu faço todos os dias quando eu levanto. Calço minha bota e vou trabalhar."