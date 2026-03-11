InícioCidades DF
Barco é atingido por raio no Paranoá e homem sofre parada cardíaca

O homem de 73 anos foi encaminhado de helicóptero ao Hospital de Base após restabelecer os sinais vitais

O homem teve a parada cardiorrespiratória revertida e foi encaminhado para o hospital - (crédito: Reprodução/CBMDF)
O homem teve a parada cardiorrespiratória revertida e foi encaminhado para o hospital - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Na tarde desta quarta-feira (11/3), um homem de 73 anos teve uma parada cardíaca após a embarcação em que estava ser atingida por um raio, no Lago Paranoá, na Península dos Ministros, em frente à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Segundo os bombeiros, outras três pessoas estavam na embarcação, entretanto, apenas o senhor precisou de atendimento médico. 

Amigos e familiares que estavam no barco acionaram socorro. Assim que chegaram ao local, as equipes constataram a parada cardiorrespiratória e iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar. Outras equipes auxiliaram na ocorrência, retirando o idoso do barco e o posicionando na pista de corrida, para um atendimento em terreno mais favorável. 

Após alguns minutos, os militares do corpo de bombeiros conseguiram reverter o quadro de parada cardíaca e restabelecer os sinais vitais. O homem, então, foi transportado para o Hospital de Base por transporte aéreo. Ao todo, seis veículos terrestres, três lanchas e um helicóptero foram utilizados para atender a ocorrência

Orientação

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) orienta que em casos de tempestades que sejam acompanhadas de raio, as pessoas devem evitar locais abertos e atividades em corpos d’água, como rios e lagos. A indicação que a corporação faz é que procure um abrigo imediatamente, caso perceba ocorrências de raio na região.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

postado em 11/03/2026 19:40
postado em 11/03/2026 19:40
