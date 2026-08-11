'Escola é feita de gente', diz Leandro Grass ao falar sobre IDEB

Grass também destacou a inclusão como eixo central de suas propostas para a rede pública de ensino - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A.Press)

Em sabatina realizada pelo Correio na manhã desta terça-feira (11/8), o candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) apresentou suas propostas para a educação pública e tratou da manutenção e aplicação do Fundo Constitucional do DF. O petista fez duras críticas à atual gestão do DF em relação aos indicadores sociais e à eficiência na gestão dos recursos públicos.

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Ao ser questionado pela jornalista Denise Rothenburg sobre os baixos índices no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o que traria de novo para a área, o candidato, que é professor de formação, ressaltou que sua prioridade é recolocar a educação da capital federal em posição de destaque no cenário nacional. Para isso, apontou como pilar fundamental o investimento e o cuidado com as pessoas que compõem o ambiente escolar.

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"Precisamos primeiro valorizar os profissionais da educação. Cuidar do professor, de todos aqueles que trabalham na escola, do secretário, do orientador, também da merendeira, do vigilante, que a escola é feita de gente. Se você não tiver o profissional valorizado, você não consegue avançar", declarou Leandro Grass.

Além da valorização profissional, o candidato enfatizou a necessidade de ampliação da infraestrutura escolar e da oferta de ensino em tempo integral com formação cidadã, científica e tecnológica. "Esse governo praticamente não construiu escolas e creches, reduziu muito o investimento em educação. Vamos ampliar a rede de escolas do DF e que escolas? Escolas em tempo integral, não só no tempo, mas também na integralidade da formação. Escola com arte, ciência, tecnologia e profissionalização", prometeu.

Grass também destacou a inclusão como eixo central de suas propostas para a rede pública de ensino, citando a necessidade de modernização das salas de aula e a atenção especializada. "Vamos também garantir os equipamentos dentro das escolas, fazer com que as escolas tenham salas adaptadas, salas de recursos, cuidar dos alunos com deficiência, dos alunos autistas, e garantir a criação das salas de altas habilidades, de educação precoce", detalhou.





Fundo Constitucional

Em outro bloco da sabatina, a jornalista Ana Maria Campos questionou o candidato sobre a preservação do Fundo Constitucional do Distrito Federal, importante fonte de custeio para as áreas de saúde, educação e segurança pública, diante de debates no âmbito do governo federal sobre a revisão dos valores repassados.

Leandro Grass defendeu a manutenção do mecanismo, destacando que a verba se justifica pelo papel de Brasília como capital do país. "O Fundo Constitucional se justifica justamente porque Brasília é a capital e precisa dar esse bom exemplo e também proteger a sede do poder. Termos aqui uma boa segurança pública, também uma boa educação, uma boa saúde pública que são justamente as áreas que o Fundo garante", afirmou.

O candidato argumentou que o repasse de recursos federais cresceu devido ao desempenho econômico nacional, mas acusou a atual administração local de ineficiência na gestão das contas públicas. "Olha só a contradição, aumentou o Fundo Constitucional porque o governo Lula conseguiu aumentar a capacidade fiscal e melhorar a economia, mas aqui no DF, Celina e Ibaneis estão entregando o governo com déficit, no cheque especial, no vermelho", criticou.

Leandro também sustentou que a solução para os serviços públicos do DF passa por uma aplicação mais rigorosa do orçamento disponível. "Não só vamos defender o Fundo Constitucional, como vamos também melhor aplicá-lo, de maneira que dê lá na ponta para o cidadão, para a Dona Maria, para o seu Pedro que está lá no dia a dia, uma escola de qualidade, uma saúde de qualidade onde ninguém morra na fila da UPA, e uma segurança pública que também possa proteger o cidadão", concluiu.