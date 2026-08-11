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Incêndio

Fogo atinge área de vegetação próxima à Boca da Mata, em Samambaia

Corpo de Bombeiros (CBMDF) e Instituto Brasília Ambiental (Ibram) atuam em conjunto no combate às chamas; fogo podia ser visto de regiões como Sudoeste e Guará

Incêndio de grandes proporções atinge vegetação do parque Boca da Mata - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)
Incêndio de grandes proporções atinge vegetação do parque Boca da Mata - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação próxima à Boca da Mata, em Samambaia, nesta terça-feira (11/8). As chamas avançaram pela vegetação e provocaram uma extensa coluna de fumaça na região. Veja vídeo.

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Devido à intensidade do incêndio, o fogo e a fumaça puderam ser vistos de regiões como Sudoeste e Guará.

O combate ao incêndio é realizado em uma atuação conjunta entre o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Instituto Brasília Ambiental (Ibram). As equipes trabalham para controlar os focos e impedir o avanço das chamas pela área de vegetação.

Ainda não há informações sobre a extensão total da área atingida ou sobre o que provocou o incêndio. Também não há, até o momento, informações sobre pessoas feridas.

Aguarde mais informações.

  • Incêndio de grandes proporções atinge vegetação do parque Boca da Mata
    Incêndio de grandes proporções atinge vegetação do parque Boca da Mata Minervino Júnior/CB/DA Press
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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 11/08/2026 18:46
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