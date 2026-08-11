Fogo atinge área de vegetação próxima à Boca da Mata, em Samambaia

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação próxima à Boca da Mata, em Samambaia, nesta terça-feira (11/8). As chamas avançaram pela vegetação e provocaram uma extensa coluna de fumaça na região. Veja vídeo.
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Devido à intensidade do incêndio, o fogo e a fumaça puderam ser vistos de regiões como Sudoeste e Guará.
O combate ao incêndio é realizado em uma atuação conjunta entre o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Instituto Brasília Ambiental (Ibram). As equipes trabalham para controlar os focos e impedir o avanço das chamas pela área de vegetação.
Ainda não há informações sobre a extensão total da área atingida ou sobre o que provocou o incêndio. Também não há, até o momento, informações sobre pessoas feridas.
Aguarde mais informações.