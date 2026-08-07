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Moradora é assaltada em piloti de prédio residencial no Sudoeste

Câmera de segurança registra abordagem em espaço de circulação de bloco residencial na Quadra 304. Crime assusta moradores, que cobram policiamento e compartilham alertas na região. Ocorrência está sendo investigada pela 3ª DP (Cruzeiro)

Mulher assaltada embaixo de prédio no Sudoeste - (crédito: Material cedido ao Correio)
Mulher assaltada embaixo de prédio no Sudoeste - (crédito: Material cedido ao Correio)

*Com Luiz Francisco

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Uma mulher foi assaltada na área térrea de um prédio residencial no Sudoeste. O crime ocorreu no piloti do bloco C da Quadra 304 e foi registrado por uma câmera de segurança do edifício. As imagens obtidas pelo Correio mostram a vítima no espaço de circulação do prédio durante a abordagem.

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Após a ocorrência, moradores acionaram a polícia e compartilharam alertas sobre o caso em grupos da região. Um morador, que preferiu não se identificar, contou que ficou em dúvida sobre o que estava acontecendo no momento da abordagem. “Não soube se era um assalto, tudo pareceu estranho. A vítima estava muito assustada”, relatou.

O episódio gerou preocupação entre moradores do Sudoeste. Em mensagens compartilhadas por moradores da região após o crime, residentes também alertaram para dobrar a atenção.

Moradores recomendam atenção redobrada, principalmente para crianças e adolescentes que circulam pelos arredores da escola e pelas áreas próximas ao local da ocorrência. 

A ocorrência está sendo investigada pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro).

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade do suspeito ou sobre eventual prisão.

*Matéria em atualização

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 07/08/2026 19:57
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