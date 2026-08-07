Moradora é assaltada em piloti de prédio residencial no Sudoeste

*Com Luiz Francisco

Uma mulher foi assaltada na área térrea de um prédio residencial no Sudoeste. O crime ocorreu no piloti do bloco C da Quadra 304 e foi registrado por uma câmera de segurança do edifício. As imagens obtidas pelo Correio mostram a vítima no espaço de circulação do prédio durante a abordagem.

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Após a ocorrência, moradores acionaram a polícia e compartilharam alertas sobre o caso em grupos da região. Um morador, que preferiu não se identificar, contou que ficou em dúvida sobre o que estava acontecendo no momento da abordagem. “Não soube se era um assalto, tudo pareceu estranho. A vítima estava muito assustada”, relatou.

O episódio gerou preocupação entre moradores do Sudoeste. Em mensagens compartilhadas por moradores da região após o crime, residentes também alertaram para dobrar a atenção.

Moradores recomendam atenção redobrada, principalmente para crianças e adolescentes que circulam pelos arredores da escola e pelas áreas próximas ao local da ocorrência.

A ocorrência está sendo investigada pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro).

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade do suspeito ou sobre eventual prisão.

*Matéria em atualização

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti