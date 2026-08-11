Após registrar calor e baixa umidade recordes do ano, clima ameniza no DF

Após registrar umidade de 13%, capital sai do aviso laranja e está sob aviso amarelo - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia- DF. Isto e Brasilia. Bom Dia.)

Brasília sai do alerta laranja e Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) estabelece aviso amarelo nesta terça-feira (11/8). A umidade do ar deve ficar entre 20 a 30%, dado um pouco menos crítico do que os registrados na segunda-feira (10/8), momento em que os termômetros no Distrito Federal marcaram 34.3ºC, e 13% de umidade do ar — números recordes do ano.

Apesar da trégua, a capital segue com clima atípico para essa época do ano. Segundo o metereologista Mércio Dantas, as altas temperaturas estão acima da média neste inverno. No início desta semana, Brasília registrou os números mais extremos de 2026, mas agora há um ligeiro declínio da temperatura máxima. Apesar do dia ter começado com temperatura mínima de 20°C, a máxima chegará a 30ºC. "O normal para agosto é uma máxima de 27°C", aponta o especialista.

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De acordo com Mércio Dantas, uma das possíveis explicações para a temperatura acima do habitual pode ser um bloqueio atmosférico, que está dificultando o avanço das frentes frias pelo continente, impedindo a chegada no Centro-Oeste. Em relação ao aviso, o meteoreologista indica beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. "Umidificadores é importante. Aqueles que não tiverem um em casa, podem tentar deixar um balde de água no ambiente, que pode amenizar o desconforto", sugeriu o especialista do Inmet.