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CRIME

Polícia Civil pede ajuda para localizar foragido por homicídio

A suspeita é de que Warliton Alves da Cruz esteja no DF ou no Entorno; quem tiver informações sobre a localização do foragido pode enviá-las pelo Disque-Denúncia 197, de forma anônima

Warliton Alves da Cruz é procurado pelo crime de homicídio - (crédito: Foto: Divulgação/PCDF)
Warliton Alves da Cruz é procurado pelo crime de homicídio - (crédito: Foto: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou a foto de Warliton Alves da Cruz, procurado pelo crime de homicídio. Ele está foragido e a corporação pede que qualquer informação que possa contribuir para a localização de Warliton pode ser repassada, de forma totalmente anônima, por meio Disque-Denúncia 197.

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Segundo a PCDF, é possível que ele esteja na região do Entorno do Distrito Federal. 

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 13/08/2026 15:59
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