Polícia Civil pede ajuda para localizar foragido por homicídio

Warliton Alves da Cruz é procurado pelo crime de homicídio - (crédito: Foto: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou a foto de Warliton Alves da Cruz, procurado pelo crime de homicídio. Ele está foragido e a corporação pede que qualquer informação que possa contribuir para a localização de Warliton pode ser repassada, de forma totalmente anônima, por meio Disque-Denúncia 197.

Segundo a PCDF, é possível que ele esteja na região do Entorno do Distrito Federal.

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