Polícia Civil pede ajuda para localizar foragido por homicídio

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou a foto de Warliton Alves da Cruz, procurado pelo crime de homicídio. Ele está foragido e a corporação pede que qualquer informação que possa contribuir para a localização de Warliton pode ser repassada, de forma totalmente anônima, por meio Disque-Denúncia 197.
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Segundo a PCDF, é possível que ele esteja na região do Entorno do Distrito Federal.
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Por Gabriela Cidade*
postado em 13/08/2026 15:59