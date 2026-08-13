Movimento social assume autoria de ato na Embaixada dos EUA

Em nota, a representação diplomática dos EUA pronunciou estar "ciente dos atos de vandalismo" - (crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em postagem nas redes sociais, a Juventude Sem Terra do Movimento dos Sem Terra (MST) e o Levante Popular da Juventude, movimentos sociais brasileiros, assumiram a autoria dos atos de pichação e protesto que envolveram a queima da bandeira dos EUA e pichações nos muros da embaixada na manhã desta quinta (13).

Segundo a PCDF, ao chegarem no local, foram constatados pichações, vestígios relacionados a um protesto e um princípio de incêndio já extinto. Os grupos declararam que foi uma intervenção “contra a indústria da guerra e a política imperialista dos Estados Unidos”. Nas redes, representantes dos movimentos pontuaram que ato acontece no aniversário de 100 anos de Fidel Castro, líder revolucionário e ex-presidente de Cuba.

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Até o momento, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a prisão de um indivíduo envolvido nos atos. A Polícia Civil investiga o ocorrido.