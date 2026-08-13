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Protesto na Embaixada

Movimento social assume autoria de ato na Embaixada dos EUA

Nas redes sociais, Juventude Sem Terra do MST e o Levante Popular da Juventude se declararam responsáveis por ato ocorrido na manhã desta quinta (13)

Em nota, a representação diplomática dos EUA pronunciou estar
Em nota, a representação diplomática dos EUA pronunciou estar "ciente dos atos de vandalismo" - (crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em postagem nas redes sociais, a Juventude Sem Terra do Movimento dos Sem Terra (MST) e o Levante Popular da Juventude, movimentos sociais brasileiros, assumiram a autoria dos atos de pichação e protesto que envolveram a queima da bandeira dos EUA e pichações nos muros da embaixada na manhã desta quinta (13).

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Segundo a PCDF, ao chegarem no local, foram constatados pichações, vestígios relacionados a um protesto e um princípio de incêndio já extinto. Os grupos declararam que foi uma intervenção “contra a indústria da guerra e a política imperialista dos Estados Unidos”. Nas redes, representantes dos movimentos pontuaram que ato acontece no aniversário de 100 anos de Fidel Castro, líder revolucionário e ex-presidente de Cuba.

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  • Toda a ação foi registrada e publicada nas redes sociais
    Toda a ação foi registrada e publicada nas redes sociais Reprodução: Redes sociais
  • Segundo o grupo, o ato foi um protesto contra as guerras promovidas pelos EUA
    Segundo o grupo, o ato foi um protesto contra as guerras promovidas pelos EUA Reprodução: Redes sociais
  • O grupo confirmou, nas redes sociais, a autoria da pichação
    O grupo confirmou, nas redes sociais, a autoria da pichação Reprodução: Redes sociais

Até o momento, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a prisão de um indivíduo envolvido nos atos. A Polícia Civil investiga o ocorrido.

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

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Por Gabriela Cidade*
postado em 13/08/2026 14:34 / atualizado em 13/08/2026 14:46
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