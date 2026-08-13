Crimes caem 41% na Asa Norte nos primeiros dias de agosto após ofensiva

O ataque que ocorreu sob o pilotis de um prédio residencial da 411 Norte motivou uma operação voltada à população em situação de rua. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Um balanço parcial produzido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) apontou queda significativa nos índices criminais na Asa Norte nos primeiros 11 dias de agosto de 2026. Nesse período, a região registrou 63 crimes monitorados, contra 106 no mesmo período de 2025 — uma redução de 41%. Os números representam as ações de combate à criminalidade desempenhadas pela 2ª Delegacia de Polícia e Polícia Militar.

Os crimes contra o patrimônio foram os que apresentaram maior redução. Os registros de furto caíram de 90 para 53 ocorrências. Entre os furtos, destacam-se o recuo expressivo em modalidades que impactam a população e o comércio da região. Furtos em estabelecimentos comerciais caíram em 70%, enquanto os ocorridos no interior de veículos tiveram baixa de 50%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Também houve queda acentuada nos furtos de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia: passaram de oito para uma ocorrência, o equivalente a uma redução de 88%.

Nos últimos 40 dias, a 2ª DP prendeu 10 pessoas, segundo as investigações, responsáveis por 159 furtos. Além disso, 23 traficantes atuantes na região conhecida como rota dos bares foram detidos.

Nessa quarta-feira (12/8), os policiais prenderam um homem na área da Matinha, entre a Ponte do Bragueto e o Setor Hospitalar. Durante as diligências, cães farejadores encontraram porções de drogas enterradas em um brejo. O preso havia sido autuado pelo mesmo crime em 2021 e cumpria pena em regime domiciliar.

Os resultados refletem o trabalho integrado da PCDF na identificação e responsabilização de criminosos que atuam de forma reiterada na região, com ações investigativas direcionadas à desarticulação de grupos envolvidos em crimes patrimoniais e tráfico de drogas.