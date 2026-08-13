PM suspeito de matar quatro em Formosa (GO) se defende; veja vídeo

O PM aposentado afirmou que a situação não era para sair "dessa maneira" - (crédito: Foto: Material cedido ao Correio)

Em um vídeo de um minuto e 11 segundos, o sargento aposentado da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), Matusalém Silvério da Silva, deu a versão sobre a chacina que vitimou quatro pessoas em Formosa (GO). A filmagem foi gravada horas antes dele, do filho e de um terceiro homem se apresentarem na delegacia. Como a situação não configurava flagrante, os três foram liberados.

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O crime ocorreu na tarde de terça-feira (11/8), no Setor Parque Lago. As quatro vítimas foram identificadas como Gustavo Aurélio, Luiz Antônio Rodrigues, conhecido como Nego, André Ferreira, apelidado como Tarobá, e Gustavo Fernandes Graças, ex-secretário municipal da Prefeitura de São João da Aliança (GO).

Segundo as investigações, o quarteto chegou à porta da casa dos autores em uma caminhonete Amarok para cobrar uma dívida de mais de R$ 250 mil. Câmeras de segurança gravaram a ação. Onze segundos depois, foram disparados mais de 30 tiros. Todos morreram no local.

Defesa

O PM aposentado afirmou que a situação não era para sair “dessa maneira”. Segundo ele, o filho o telefonou em desespero dizendo que o pessoal de São Paulo estaria perseguindo um homem chamado Rodrigo, irmão de criação do militar.

“Quando o Maurício (filho) chegou em casa, que entrou, o Rodrigo chegou e tentou entrar e não conseguiu. O carro (das vítimas) chegou atrás. De dentro da caminhonete, já saiu um disparo. Eu revidei. Uma munição passou perto da minha cabeça. Meu filho não ia pagar o preço por um cara faccionado de São Paulo”, alegou.

Às 23h dessa quarta-feira, o PM, o filho e o terceiro rapaz se apresentaram na delegacia. Sem mandado de prisão, não ficaram presos. A polícia aguarda os resultados da perícia para elucidar a dinâmica do crime.

As vítimas

Duas das vítimas moravam no município goiano de São João da Aliança. Outros dois eram de São Paulo. Gustavo Fernandes chegou a atuar como secretário municipal da cidade. Entre 2017 e 2019, Gustavo atuou no cargo de secretário municipal de Agricultura e Transportes de São João da Aliança (GO). De 2020 a 2024, migrou para a Secretaria Municipal de Transportes. As outras três vítimas ainda não foram identificadas.