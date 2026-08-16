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ELEIÇÕES 2026

Confira agendas dos candidatos ao GDF para este domingo (16/8)

Segundo o calendário eleitoral, candidatos podem pedir voto a partir deste domingo (16/8). Postulantes ao cargo de governador saem às ruas na largada da campanha

Postulantes ao Palácio do Buriti dão a largada na campanha - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)
Postulantes ao Palácio do Buriti dão a largada na campanha - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)

Começa oficialmente, neste domingo (16/8), a campanha para as eleições de 2026. A partir de agora, os candidatos já podem divulgar os números deles na urna, ir às ruas e pedir votoa.

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Confira abaixo os compromissos de campanha dos candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF): 

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Celina Leão: (PP)  

9h: A governadora e candidata à reeleição vai inaugurar o comitê de campanha no Ceishop Mall, em Ceilândia, com a presença das candidatas ao Senado pelo PL, Bia Kicis e Michelle Bolsonaro

José Roberto Arruda (PSD):  

7h: Missa de lançamento da campanha - SIA Center Mall (Trecho 3)

11h30: Carreata com Ronaldo Caiado e Daniel Vilela no Novo Gama (GO) - Lago Azul, em frente à garagem da Rota do Sol

13h30: Caminhada na Rua do Lazer do Gama

14h30: Festa com idosos na Asmac, Gama - Quadra 03, Lote J, Setor Norte

15h30: Concentração para o jogo Gama x São José - Em frente ao estádio Bezerrão

16h: Jogo Gama x São José - Estádio Bezerrão

Leandro Grass (PT):

9h: Concentração de apoiadores na Praça do Caic Unesco, em São Sebastião

11h: Ato político no mesmo local com a presença das candidatas ao Senado, Erika Kokay (PT) e Leila do Vôlei (PDT)

Ricardo Cappelli (PSB): 

8h : Missa - Paroquia Santa Luzia Samambaia Sul

10h: Caminhada - Feira QD. 421 Samambaia Sul

12h : Almoço Feira Azul ( Bar do Adalton - Samba de Roda)

16h : Jogo Gama x São José RS - Estádio Bezerrão 

Paula Belmonte (PSDB):

11h: Missa na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima - 308 Sul

12h30: Samba no Eixão do Lazer, Altura da 207 Norte

Samara Mineiro (UP):

9h: Panfletagem no Recanto das Emas; ponto de encontro no Supermercado Rural, antigo Euro

12h30: Almoço em casa de apoiadora no Recanto das Emas

15h: Panfletagem no Eixão Norte; ponto de encontro no Choro no Eixo, 204 Norte 

Kiko Caputo (Novo):

8h30: Na Feira do Bicalho, encontro com feirantes, moradores e lideranças locais

9h30: No Taguapark, diálogo aberto com frequentadores e apoadores

Robson Raymundo (PSTU): 

O candidato do PSTU vai reunir a militância e apoiadores no Metrô Ceilândia Centro a partir das 9h.

Elisson Ferreira (Agir): 

0h36: Ato simbólico de lançamento

9h: Reunião com correligionários no Vicente Pires

12h: Adesivaço no Lúcio Costa

15h: Caminhada no Gama

18h: Missa no Lúcio Costa

20h: Caminhada na Estrutural 

Expedito Mendonça (PCO):

Até a veiculação desta matéria, o candidato não havia encaminhado a agenda

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 16/08/2026 04:55
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