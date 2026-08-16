Confira agendas dos candidatos ao GDF para este domingo (16/8)

Começa oficialmente, neste domingo (16/8), a campanha para as eleições de 2026. A partir de agora, os candidatos já podem divulgar os números deles na urna, ir às ruas e pedir votoa.
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Confira abaixo os compromissos de campanha dos candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF):
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Celina Leão: (PP)
9h: A governadora e candidata à reeleição vai inaugurar o comitê de campanha no Ceishop Mall, em Ceilândia, com a presença das candidatas ao Senado pelo PL, Bia Kicis e Michelle Bolsonaro
José Roberto Arruda (PSD):
7h: Missa de lançamento da campanha - SIA Center Mall (Trecho 3)
11h30: Carreata com Ronaldo Caiado e Daniel Vilela no Novo Gama (GO) - Lago Azul, em frente à garagem da Rota do Sol
13h30: Caminhada na Rua do Lazer do Gama
14h30: Festa com idosos na Asmac, Gama - Quadra 03, Lote J, Setor Norte
15h30: Concentração para o jogo Gama x São José - Em frente ao estádio Bezerrão
16h: Jogo Gama x São José - Estádio Bezerrão
Leandro Grass (PT):
9h: Concentração de apoiadores na Praça do Caic Unesco, em São Sebastião
11h: Ato político no mesmo local com a presença das candidatas ao Senado, Erika Kokay (PT) e Leila do Vôlei (PDT)
Ricardo Cappelli (PSB):
8h : Missa - Paroquia Santa Luzia Samambaia Sul
10h: Caminhada - Feira QD. 421 Samambaia Sul
12h : Almoço Feira Azul ( Bar do Adalton - Samba de Roda)
16h : Jogo Gama x São José RS - Estádio Bezerrão
Paula Belmonte (PSDB):
11h: Missa na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima - 308 Sul
12h30: Samba no Eixão do Lazer, Altura da 207 Norte
Samara Mineiro (UP):
9h: Panfletagem no Recanto das Emas; ponto de encontro no Supermercado Rural, antigo Euro
12h30: Almoço em casa de apoiadora no Recanto das Emas
15h: Panfletagem no Eixão Norte; ponto de encontro no Choro no Eixo, 204 Norte
Kiko Caputo (Novo):
8h30: Na Feira do Bicalho, encontro com feirantes, moradores e lideranças locais
9h30: No Taguapark, diálogo aberto com frequentadores e apoadores
Robson Raymundo (PSTU):
O candidato do PSTU vai reunir a militância e apoiadores no Metrô Ceilândia Centro a partir das 9h.
Elisson Ferreira (Agir):
0h36: Ato simbólico de lançamento
9h: Reunião com correligionários no Vicente Pires
12h: Adesivaço no Lúcio Costa
15h: Caminhada no Gama
18h: Missa no Lúcio Costa
20h: Caminhada na Estrutural
Expedito Mendonça (PCO):
Até a veiculação desta matéria, o candidato não havia encaminhado a agenda