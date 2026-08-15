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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Plano Piloto recebe mutirão de acolhimento para população em situação de rua

Servidores vão oferecer suporte voluntário a pessoas em situação de rua no Distrito Federal

GDF promove ação de acolhimento a pessoas em situação de rua - (crédito: Agência Brasília)
GDF promove ação de acolhimento a pessoas em situação de rua - (crédito: Agência Brasília)

Servidores do Governo do Distrito Federal (GDF) realizarão, neste sábado (15/8) e domingo (16/8), a partir das 9h, uma ação de acolhimento e assistência social voltada à população em situação de rua no Plano Piloto. O serviço é opcional e visa oferecer suporte aos cidadãos que aceitarem o atendimento. 

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Após a abordagem, os pertences pessoais dos assistidos serão transportados para o local indicado por eles. Caso não tenham um endereço fixo, os objetos ficarão guardados no depósito do SIA (Trecho 4, lotes 1380/1420), onde poderão ser retirados gratuitamente no prazo de até 60 dias. A ampla divulgação da operação atende às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 976. 

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A medida judicial obriga o Executivo distrital a informar com antecedência os locais, dias e horários das ações de zeladoria em seus canais oficiais, além de garantir transparência sobre o destino, local de armazenamento e trâmite para a recuperação dos bens eventualmente recolhidos durante as abordagens.

Pontos de ação:

  • 1. Eixão Norte, altura da SQN 107, 114 e 115;
  • 2. Eixão Sul, altura da SQS 102, 107, 109, 211;
  • 3. 610, 611 e 612 Norte e adjacências;
  • 4. L2 Norte, na altura da 602, abaixo do Serpro;
  • 5. 601 Norte;
  • 6. Via de acesso SGAN 908/909 Norte, próximo ao CEUB;
  • 7. SGAN 909 e 910, entre a quadra e o parque Burle Marx;
  • 8. SGAN 913, entre o colégio Anjo da Guarda e a mesquita;
  • 9. SGAN 915, ao lado da escola Sagrada Família Menino Deus;
  • 10. Final da W3 Norte, balão próximo ao Setor Hospitalar.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 15/08/2026 13:21
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