Plano Piloto recebe mutirão de acolhimento para população em situação de rua

GDF promove ação de acolhimento a pessoas em situação de rua - (crédito: Agência Brasília)

Servidores do Governo do Distrito Federal (GDF) realizarão, neste sábado (15/8) e domingo (16/8), a partir das 9h, uma ação de acolhimento e assistência social voltada à população em situação de rua no Plano Piloto. O serviço é opcional e visa oferecer suporte aos cidadãos que aceitarem o atendimento.

Após a abordagem, os pertences pessoais dos assistidos serão transportados para o local indicado por eles. Caso não tenham um endereço fixo, os objetos ficarão guardados no depósito do SIA (Trecho 4, lotes 1380/1420), onde poderão ser retirados gratuitamente no prazo de até 60 dias. A ampla divulgação da operação atende às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 976.

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A medida judicial obriga o Executivo distrital a informar com antecedência os locais, dias e horários das ações de zeladoria em seus canais oficiais, além de garantir transparência sobre o destino, local de armazenamento e trâmite para a recuperação dos bens eventualmente recolhidos durante as abordagens.

Pontos de ação:

1. Eixão Norte, altura da SQN 107, 114 e 115;

2. Eixão Sul, altura da SQS 102, 107, 109, 211;

3. 610, 611 e 612 Norte e adjacências;

4. L2 Norte, na altura da 602, abaixo do Serpro;

5. 601 Norte;

6. Via de acesso SGAN 908/909 Norte, próximo ao CEUB;

7. SGAN 909 e 910, entre a quadra e o parque Burle Marx;

8. SGAN 913, entre o colégio Anjo da Guarda e a mesquita;

9. SGAN 915, ao lado da escola Sagrada Família Menino Deus;

10. Final da W3 Norte, balão próximo ao Setor Hospitalar.