Correio Braziliense promove debate com candidatos ao GDF em 1º de setembro

Debate ajudará o eleitor a conhecer as propostas dos candidatos e tomar a decisão - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Correio Braziliense e a TV Brasília promovem, em 1º de setembro, o primeiro debate entre candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF) nas eleições de 2026. O encontro será realizado às 20h30 e colocará em discussão temas relacionados ao futuro de Brasília, permitindo que os concorrentes apresentem propostas e confrontem diferentes visões para a administração do DF.

A iniciativa faz parte da cobertura das eleições de 2026 e mantém a tradição do Correio de promover espaços de discussão entre os concorrentes ao Palácio do Buriti. O formato também amplia o espaço para que os eleitores conheçam as posições dos candidatos sobre questões que deverão estar entre as prioridades do próximo governo.

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O encontro acontece poucas semanas depois de o jornal promover uma sabatina com candidatos ao GDF. Em 11 de agosto, eles participaram de uma programação na sede do jornal e responderam a perguntas sobre assuntos como saúde, educação, segurança, transporte, gestão pública e desenvolvimento econômico.

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A eleição para o Governo do Distrito Federal está marcada para 4 de outubro, em primeiro turno. Caso nenhum candidato obtenha mais da metade dos votos válidos, o segundo turno será realizado em 25 de outubro.



Eleições de 2026

O debate ocorrerá em um período de intensificação da campanha eleitoral, com a aproximação do primeiro turno. Além da disputa pelo Palácio do Buriti, os eleitores do Distrito Federal também escolherão presidente da República, senador, deputados federais e deputados distritais.

Ao longo da campanha, eventos como debates, entrevistas e sabatinas devem ampliar o espaço para a apresentação de propostas e para o confronto entre diferentes projetos para o Distrito Federal. O encontro promovido pelo Correio e pela TV Brasília integra essa programação e terá transmissão a partir das 20h30 de 1º de setembro, ao vivo pela televisão, no canal 6.1, e no YouTube do Correio.